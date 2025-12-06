Si è svolto il 5 dicembre, presso la sede USR CISL Calabria di Lamezia Terme, il secondo modulo del percorso di formazione dedicato alle RSU SLP-CISL Calabria, un appuntamento che conferma l’impegno della categoria nel formare una rappresentanza sempre più competente e capace di affrontare con preparazione le sfide poste dall’evoluzione di Poste Italiane.

La giornata – rappresentata dal manifesto ufficiale con il messaggio “Formare oggi, per costruire insieme la nuova rappresentanza SLP-CISL nei luoghi di lavoro” – ha registrato una partecipazione attenta e motivata da parte dei delegati, segno della crescente consapevolezza del ruolo centrale ricoperto dalle RSU nei luoghi di lavoro.

Il palinsesto dei lavori ha offerto un percorso ricco e articolato, con approfondimenti su temi di grande rilevanza per l’attività sindacale quotidiana:

Welfare negoziale in Poste Italiane (Fondo Sanitario e Fondo Poste);

Attività del CSAP – Comitato Sindacale Assicurazione Postelegrafonici;

Partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili d’impresa;

Conformità e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Relazioni industriali e diritti sindacali previsti dal CCNL Poste Italiane.

I relatori della giornata sono stati:

➡️ Giacomo Di Pasquale, Coordinatore Nazionale Formazione SLP-CISL

➡️ Vincenzo Cufari, Collaboratore Segreteria Nazionale SLP-CISL

➡️ Bruna Breveglieri, Segretario Regionale SLP-CISL Calabria

La soddisfazione del Segretario Regionale Bruna Breveglieri

«Questo secondo modulo – dichiara il Segretario Regionale Bruna Breveglieri – conferma l’ottimo lavoro che stiamo portando avanti in Calabria. La partecipazione attiva delle RSU, la qualità dei contenuti e il livello del confronto testimoniano quanto la formazione sia ormai un pilastro indispensabile per garantire una rappresentanza moderna, competente e realmente vicina ai lavoratori. Proseguiremo su questa strada con ancora più determinazione».

Calabria: una delle regioni più forti per rappresentanza SLP-CISL

La Calabria si conferma una delle regioni con la più alta rappresentanza SLP-CISL a livello nazionale, sia in termini di numero di associati sia per le prestigiose percentuali conquistate alle ultime elezioni RSU. Un risultato che testimonia la fiducia dei lavoratori postali nella qualità dell’azione sindacale svolta sul territorio e che rende ancora più significativo il percorso formativo intrapreso. Il cammino proseguirà con ulteriori moduli nei prossimi mesi, con l’obiettivo di consolidare una rete di rappresentanti sempre più preparati, consapevoli e capaci di rispondere con efficacia ai bisogni dei lavoratori di Poste Italiane.