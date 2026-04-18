Open Day dell’Artigiano a Parenti. La creatività e l’ingegno prendono vita in piazza. Parenti, nota località della Sila che rientra nella parte in provincia di Cosenza, è pronta ad una giornata speciale, per domenica 19 aprile 2026 con inizio alla 10:30, dedicata alla cultura, alla musica e all’artigianato. Un appuntamento unico per vedere da vicino il valore delle mani che creano e la bellezza della storia delle radici identitarie del territorio.

Identità di argilla è invece il titolo del convegno, programmato sempre per domenica 19 aprile 2026, con inizio alle ore 16:00, presso la Biblioteca Comunale a Parenti.

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Ecco il programma della giornata:

•Ore 10:30 – Apertura Stand

Presso Piazza Don Mario Vizza

“Open Day dell’Artigiano”. La giornata si apre con i manufatti e le dimostrazioni dal vivo. Si potranno osservare i maestri artigiani all’opera, scoprire come la materia si trasforma e lasciarvi ispirare dal talento e dal valore del saper fare.

Tutto l’evento sarà allietato dalle note di musica tradizionale itinerante.

•Ore 16:00 – Convegno Culturale

Presso la Biblioteca Comunale

“Identità di argilla: la ceramica tra storia, architettura e tradizione”.

Un approfondimento di grande valore curato da Unical, Italia Nostra e Pro Loco di Parenti, per esplorare il legame profondo tra questo materiale antico e l’identità della Calabria.

INFO METEO: In caso di pioggia, l’intero evento si svolgerà dalla mattina presso la biblioteca comunale.

«La Pro Loco di Parenti è orgogliosa – fanno sapere gli organizzatori – di aver potuto realizzare l’incontro culturale, tra i relatori ci saranno Viviana Calfa, Cristina Gallo, Giuseppe Mastroianni Oliva e Niccolò Perri. Alcuni di questi ragazzi sono i soci più giovani della nostra associazione e vederli protagonisti in un evento così importante ci rende molto fieri.

​Siamo inoltre felici di aver organizzato questo convegno in collaborazione con l’Università della Calabria (Unical), il Sistema Museale dell’Ateneo (SiMU) e l’associazione Italia Nostra. Sarà un momento di grande valore culturale per valorizzare la nostra storia e che impegna le nuove generazioni».