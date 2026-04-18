Open Day dell’Artigiano a Parenti. La creatività e l’ingegno prendono vita in piazza. Parenti, nota località della Sila che rientra nella parte in provincia di Cosenza, è pronta ad una giornata speciale, per domenica 19 aprile 2026 con inizio alla 10:30, dedicata alla cultura, alla musica e all’artigianato. Un appuntamento unico per vedere da vicino il valore delle mani che creano e la bellezza della storia delle radici identitarie del territorio.
Identità di argilla è invece il titolo del convegno, programmato sempre per domenica 19 aprile 2026, con inizio alle ore 16:00, presso la Biblioteca Comunale a Parenti.
Ecco il programma della giornata:
•Ore 10:30 – Apertura Stand
Presso Piazza Don Mario Vizza
“Open Day dell’Artigiano”. La giornata si apre con i manufatti e le dimostrazioni dal vivo. Si potranno osservare i maestri artigiani all’opera, scoprire come la materia si trasforma e lasciarvi ispirare dal talento e dal valore del saper fare.
Tutto l’evento sarà allietato dalle note di musica tradizionale itinerante.
•Ore 16:00 – Convegno Culturale
Presso la Biblioteca Comunale
“Identità di argilla: la ceramica tra storia, architettura e tradizione”.
Un approfondimento di grande valore curato da Unical, Italia Nostra e Pro Loco di Parenti, per esplorare il legame profondo tra questo materiale antico e l’identità della Calabria.
INFO METEO: In caso di pioggia, l’intero evento si svolgerà dalla mattina presso la biblioteca comunale.
«La Pro Loco di Parenti è orgogliosa – fanno sapere gli organizzatori – di aver potuto realizzare l’incontro culturale, tra i relatori ci saranno Viviana Calfa, Cristina Gallo, Giuseppe Mastroianni Oliva e Niccolò Perri. Alcuni di questi ragazzi sono i soci più giovani della nostra associazione e vederli protagonisti in un evento così importante ci rende molto fieri.
Siamo inoltre felici di aver organizzato questo convegno in collaborazione con l’Università della Calabria (Unical), il Sistema Museale dell’Ateneo (SiMU) e l’associazione Italia Nostra. Sarà un momento di grande valore culturale per valorizzare la nostra storia e che impegna le nuove generazioni».