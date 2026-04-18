Il countdown è ufficialmente iniziato. Tra pochi giorni, il 26 aprile 2026, le strade di San Pietro Apostolo torneranno a vibrare per il rombo dei motori d’epoca. Il Club Autostoriche “I Volpini” scalda i motori per la seconda edizione del Memorial dedicato a Cecè Rotella, l’amico di tutti, scomparso improvvisamente l’11 aprile 2024. E’ quanto riporta una breve nota pervenuta in redazione.

L’evento non è solo un raduno di splendide auto d’epoca ma un tributo a un uomo che ha fatto della passione per questi “piccoli gioielli” uno stile di vita, portando il suo sorriso in ogni raduno del Sud Italia. Per l’occasione, sono attesi club e collezionisti non solo dalla Calabria, ma anche da Puglia e Sicilia, a testimonianza del grande affetto che legava la comunità automobilistica a Cecè e alla passione per i piccoli gioielli, come la mitica Fiat 500.

Il programma della giornata

La manifestazione si snoderà attraverso momenti di convivialità, spettacolo e profonda commozione:

* Ore 8:00: Accoglienza e raduno in Piazza Marconi, dove i partecipanti potranno gustare la colazione offerta dal Club organizzatore.

* Ore 10:00: La piazza si animerà con intrattenimenti vari, permettendo al pubblico di ammirare da vicino le vetture che hanno fatto la storia del design e della meccanica.

* Ore 11:30: Il momento più suggestivo. Le auto sfileranno in parata per le vie del paese, dirigendosi verso il Cimitero di Pratora per un saluto speciale e collettivo a Cecè.

* Ore 12:30: La carovana si sposterà verso l’Agriturismo Trigna a Lamezia Terme per il pranzo sociale, momento clou per le premiazioni e i saluti finali tra vecchi e nuovi amici.

Il presidente del Club Autostoriche “I Volpini” di San Pietro Apostolo, Giuseppe Vitalone, ha dichiarato: “Nulla di tutto questo sarebbe possibile senza il sostegno delle realtà locali. Un ringraziamento di cuore a tutti gli sponsor che hanno creduto in questo evento, permettendoci di onorare al meglio la memoria del nostro caro amico”.

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Per informazioni dettagliate e per riservare il proprio posto, è possibile contattare direttamente il presidente Giuseppe Vitalone al numero 347.7412927.

Appassionati e cittadini sono inviatati a non mancate a questo appuntamento – come rilevano gli orgniazzatori – dove la storia dell’automobile incontra il valore dell’amicizia. In definitiva a San Pietro Apostolo è tutto pronto per tingere la giornata con i colori del ricordo e della passione.