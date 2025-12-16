Mancano solo poche ore all’apertura della prima edizione di Sol and the City Sud, in programma il 19 e 20 dicembre presso l’area fieristica di Catanzaro con ingresso gratuito dalle 10 alle 22. La manifestazione, derivazione di Sol Expo, è frutto di un nuovo accordo fra la Regione Calabria, Dipartimento agricoltura, e Veronafiere e può contare sul supporto organizzativo di Arsac.

Un calendario particolarmente ricco e articolato caratterizzerà la due giorni; quattro le aree tematiche – Palco Centrale, Area Masterclass, Area Oil Talk e Area Cooking Show – nelle quali si svolgeranno incontri, approfondimenti, momenti esperienziali ed altri dedicati alle degustazioni.

L’inaugurazione ufficiale è prevista alle ore 11.00 di venerdì 19 dicembre e aprirà una prima giornata che, sul Palco Centrale, affronterà temi quali il futuro dell’agricoltura e il ruolo dei social media, la tutela del paesaggio olivicolo, le strategie e le prospettive della Calabria dell’olio EVO, la presentazione del progetto oleoturistico a cura del Consorzio Olio di Calabria IGP.

Parallelamente, l’Area Oil Talk ospiterà appuntamenti nel corso dei quali l’olio diventa non solo un prodotto da consumare, ma anche da studiare, da raccontare. Si va da “Storie d’olio”, il fumetto che racconta l’olio extravergine, ad appuntamenti che si occuperanno dell’evoluzione del concetto di qualità degli oli, del rapporto tra olio, cultura e comunicazione, dell’olio come elemento identitario del Mediterraneo, delle nuove forme di narrazione del prodotto e del ruolo dell’informazione nel valorizzare le eccellenze.

L’Area Masterclass proporrà, invece, sessioni dedicate alla degustazione e alla conoscenza sensoriale dell’olio EVO, con focus su cultivar, territori, difetti e pregi, sull’abbinamento olio-cibo e sulla lettura dell’etichetta, offrendo momenti formativi rivolti sia a operatori sia ad appassionati.

Ampio spazio sarà riservato all’Area Cooking Show, con numerosi appuntamenti che vedranno protagonisti chef: l’olio fonderà la propria essenza con quella di altri straordinari prodotti tipicamente calabresi dando vita a sapori unici. Spazio, infine, anche a progetti educativi come il Mini Masterchef per le scuole.

Particolarmente significativa la firma di un Protocollo d’Intesa tra Regione Calabria e l’Associazione Città dell’Olio, in programma nella giornata di sabato sul Palco centrale, precisamente alle ore 15.30. Una partnership istituzionale che potrebbe segnare un passo importante per l’olivicoltura calabrese attraverso azioni e obiettivi mirati.

Nel corso della giornata, grazie anche al contributo dei Gal, delle associazioni di categoria, della Camera di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, saranno, quindi, numerosi gli eventi che accompagneranno il pubblico fino alla chiusura, confermando Sol and the City Sud come un evento capace di integrare contenuti specialistici, divulgazione e spettacolo in un’unica esperienza condivisa.

Il programma completo sarà reso noto nel corso della conferenza stampa di presentazione, in programma giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 11 presso la Cittadella Regionale.