È pensione. Per il medico di famiglia di Settingiano è arrivata l’ora del meritato relax. Il dottore Guzzetti Angelo, nato il 25.02.1950, medico convenzionato per la Medicina Generale nel comune di Settingiano (Cz) ivi in servizio dal Settembre dell’89 compiendo quattordici lustri, raggiunge uno dei più grandi traguardi che un professionista possa mai raggiungere: la pensione.

“La sua professionalità, gentilezza, altruismo e umanità rimarranno per sempre nei cuori di tutti i suoi pazienti che con grande e stima ed affetto hanno salutato l’illustre medico . Il dottore Angelo Guzzetti è sempre stato un medico- amico sempre attento e presente per tutti i suoi assistiti in particolare nelle Comunità di Settingiano e Tiriolo. Scrupoloso e attento, sempre entusiasta e con il sorriso (una carezza per chi lo ha sempre ricevuto!), innamorato della sua professione , vissuta in ogni sua piccola sfumatura sia come medico che come uomo, e alla quale si è sempre dedicato con amore, senso del dovere, scienza e coscienza. Non finiremo mai di elencare le sue infinte qualità come medico-amico.

Al dottore Angelo Guzzetti vanno i nostri più affettuosi e calorosi Auguri per questo meraviglioso traguardo raggiunto e con il quale ha inizio un’altra fantastica avventura di vita“, scrivono entusiasti amici, pazienti e conoscenti aggiungendo che ” al dottore Guzzetti si augurano, salute, serenità e una nuova e lunga vita altrettanto ricca di soddisfazioni come lo è stata la sua carriera professionale, soprattutto in tempi di Covid-19 (sempre in prima linea!). Grazie e un grandissimo abbraccio con il cuore a un “Grandissimo Dottore Guzzetti!”. Perché la stima e l’affetto non vanno in pensione“.

A Settingiano e Tiriolo è cosi: si scrive dottore Angelo Guzzetti, si legge medicina.