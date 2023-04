La leggenda ispira, Sersale interpreta: ecco le impronte del passato tra mitologia medievale e turismo montano.

Grazie al progetto Por Calabria Fesr 2014-2020 alla voce “Valorizzazione turistica delle aree di interesse naturalistico delle fiumane e dei parchi regionali”, la Città di Sersale, primo cittadino Carmine Capellupo, si doterà presto di una ciclovia promossa e caratterizzata in chiave culturale intorno alle gesta di Orlando e gli altri paladini di Carlo Magno.

Ogni giovedì sul sito www.sersalevisit.it verrà pubblicato un audiolibro sul tema “Orlando de Valli Cupe“, presto anche romanzo, per raccontare che nesso c’è tra i Franchi e il territorio tra Sersale e Zagarise. Non è per una causalità che Valli Cupe riporta i toponimi dei paladini di Orlando come Filippazzo, Andreone, Angaro, Fariano, Lucio, Moscardino, Scarano e Razzone. Un racconto magico con la direzione artistica di Mariano Riccio, la parte scritta di Aniello Nigro e illustrazioni di Mariella Grillo.

L’iniziativa è stata fortemente sostenuta anche dall’ ex primo cittadino Salvatore Torchia e dall’attuale assessore al turismo Rosario Colosimo. Da oggi c’è un motivo in più per visitare Valli Cupe: qui natura e leggenda camminano di pari passo.

Enzo Bubbo