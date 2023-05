“Fattorie didattiche, la vetrina rosa dell’agricoltura”, non è solo un tema ma ormai una tendenza che sempre di più si va consolidando e cresce la pratica di un’agricoltura multifunzionale che ha preso il volo e in Calabria si pone come servizio alle aree interne. Sono ormai una realtà che calamita ogni anno l’interesse di tanti visitatori e in particolare le scolaresche. Nella nostra regione – comunica Coldiretti Donne Impresa – in base all’ultimo censimento ISTAT ci sono 94 Fattorie didattiche e 32 dedicate all’agricoltura sociale, senza contare che anche gli agriturismi hanno spazi aperti e contatto con la natura e gli animali. Che cos’è allora una fattoria didattica? Perché è utile aprire le porte dell’azienda agricola ai bambini? Che cosa si fa in una fattoria didattica? Su questi contenuti, Coldiretti Donne Impresa ha organizzato domani mercoledì 24 maggio 2023 dalle ore 15,30 a Serrastretta presso il Palazzo Pingitore un momento di discussione e approfondimento.

Dopo i saluti del sindaco Antonio Muraca e del presidente della Pro-loco Luigi Paletta, interverranno: Martina Parente, biologa nutrizionista, l’agronomo Emanuela Cittadino e Francesca Rombolà pedagogista e titolare dell’apiario olistico “I giardini di Aristeo”. Modera la responsabile di Donne Impresa Calabria, Maria Antonietta Mascaro. Sono proprio le fattorie didattiche – aggiunge Coldiretti Donne Impresa -le candidate a essere i luoghi in cui svolgere un percorso di esperienze a contatto con la ricchezza e la biodiversità dell’agricoltura, dei suoi prodotti e dei suoi paesaggi,del cibo. Ma anche, e soprattutto, per far conoscere il ruolo dell’agricoltore, i saperi della cultura rurale, la passione dei contadini per questo lavoro e l’amore per la terra. Investire sui bambini e sulle scuole per diffondere la cultura di una sana alimentazione ed evitare così le derive che sono in agguato è il messaggio che Coldiretti sta portando avanti con il progetto di educazione alimentare e alla campagna amica all’interno delle fattorie didattiche. Dopo il convegno si svolgerà l’assemblea elettiva di Donne Impresa Coldiretti Catanzaro, Crotone , Vibo Valentia un momentodi democrazia e di partecipazione attiva alla vita di Coldiretti.