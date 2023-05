Presso lo Sporting Club di Lamezia Terme, affiliato ASC, si è svolto il Galà delle premiazioni del Campionato A.S.C. Calcio A/11 amatori over 35 della stagione 2022-2023. La serata, condotta da Martina Milia e Antonello Di Cello, ha visto una grande partecipazione da parte delle società partecipanti al campionato, organizzato dalla Servizi Sportivi Calcio e non solo di Lamezia.

Numerosi e promettenti i numeri ed i dati presentati al termine del campionato, con un’alta partecipazione e grande spettacolo, andato ben oltre l’amatorialità. Tra i numerosi premi consegnati, anche quelli considerati “speciali” ad alcune figure importanti che si sono distinte durante lo svolgimento del campionato. Il Premio della Sportività è andato a Francesco Petracca, portiere della Vigor Old Boys, per la sua immensa sportività dimostrata in campo e fuori dal campo in questi anni.

Il Premio alla trasparenza ed alla lealtà calcistica a Marcello Del Gaiso, mister in seconda della Casa dello Sport, per quelle doti insite nella motivazione del riconoscimento dimostrate durante il campionato. Il Premio alla carriera sportiva non poteva che andare a Raffaele Migliarese detto Mastru Ninnu, mister dell’Academy Girifalco, instancabile promotore dello sport e della crescita formativa verso la propria comunità. Altro Premio speciale a Matteo Cortese, portiere della Lamezia Golfo, per la sua dedizione ed aggregazione verso il gruppo, instancabile atleta “nonostante l’età”.

Un Premio Speciale a Michele Nusdeo, portiere della Boys Marinate, personaggio rappresentativo della città di Vibo Marina, visti i suoi trascorsi professionistici in qualità di preparatore dei portieri del settore giovanile della Lazio sempre attento alle vicissitudini dello sport quale forma di crescita sana per i giovani. Consegnate dal responsabile arbitrale Calabria Patrizio Gemello dei riconoscimenti per la dedizione e la professionalità dimostrata anche a tutto il settore arbitrale ASC Calabria, nonché una targa di riconoscimento a Francesco Torcasio, Organo Tecnico e di designazione del settore arbitrale per la sua professionalità, disponibilità e competenza per il lavoro svolto. Il responsabile ASC Patrizio Gemello, inoltre, ha voluto omaggiare con una targa i responsabili ed instancabili collaboratori dell’Ufficio Stampa e social della Servizi Sportivi Calcio e non solo, Martina Milia, Antonello di Cello, Niccolò Brancati e Francesco Mendicino per la loro collaborazione e professionalità. Un omaggio floreale, infine, anche al Presidente della Servizi Sportivi Calcio e non solo, Sig.ra Elena Galante, per la fattiva collaborazione ed alla Sig.ra Antonella Trovato, instancabile collaboratrice sempre presente e disponibile.

Il Premio quale miglior calciatore del torneo è stato vinto da Vincenzo Nesci, della boys Marinate, per le sue doti tecniche dimostrate durante tutto il campionato, mentre il Premio quale migliore realizzatore è andato ad Enrico Mazziotti, dell’Amatori Pianopoli, con ben 31 gol. Il premio più importante, per come ha sempre sostenuto il responsabile ASC, Trofeo Disciplina, è andato alla Lamezia Golfo, con soli undici ammoniti ed un solo espulso nelle venti partite disputate.

Infine, il responsabile ASC Patrizio Gemello ha voluto ricordare che alle finali regionali parteciperanno per meriti sportivi la Boys Marinate (vincitrice del campionato), Il Real Filadelfia (in quanto vincitrice della coppa Calabria Amatori) e l’Amatori Pianopoli (vincitrice dei playoff). Inoltre, andranno di diritto alle finali nazionali calcio ASC, per la prima volta in terra calabrese, la Peppe Teti Soverato e gli Amatori Pianopoli, i quali avrebbero dovuto partecipare nelle passate edizioni ma per motivi di emergenza covid non sono state organizzate. Un ringraziamento speciale alla pasticceria Piero Volpe di Sambiase per aver offerto la torta per i festeggiamenti finali con la coppa alzata al cielo dalla Boys Marinate, vincitrice di un campionato all’insegna della lealtà, umiltà, ma soprattutto del divertimento.