Arrivato il via libera definitivo ai finanziamenti destinati alle aree rurali della Calabria: quasi 37 milioni di euro ripartiti a 246 Comuni.

Le risorse economiche in campo saranno destinate alla realizzazione di infrastrutture rurali nell’ambito della nuova programmazione del Piano Strategico della PAC 2023-2027 della Regione Calabria.

I fondi serviranno a finanziare interventi di viabilità rurale, la realizzazione e ammodernamento di acquedotti rurali, e progetti di valorizzazione turistica e sociale delle comunità locali. L’obiettivo del finanziamento è quello di migliorare la qualità della vita e favorire lo sviluppo socio-economico delle aree interne calabresi.

Con il decreto n° 14646 del 15 ottobre 2025 del Registro generale dei Decreti dirigenziali, è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di sostegno relative all’Avviso pubblico “Programma Strategico della PAC 2023-2027 – Complemento Strategico Regionale della Calabria – DGR n. 738 del 28.12.2022 – Intervento SRD07 – Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali”.

Tutti i Comuni beneficiari ammessi potranno passare ora alla fase operativa dei progetti. Un ulteriore passo avanti per la modernizzazione delle infrastrutture rurali e per la crescita sostenibile del territorio.

L’area del Savuto-Reventino annovera numerosi Comuni beneficiari, che potranno avviare interventi strategici per il miglioramento della viabilità, la gestione delle risorse idriche e la valorizzazione del patrimonio rurale, ci si augura con ricadute positive sul turismo e sull’economia locale.

Di seguito l’elenco dei Comuni dell’area Savuto-Reventino, in ordine di graduatoria, ammessi a finanziamento:

COMUNE FINANZIATO IMPORTO SORBO SAN BASILE (CZ) € 150.000,00 DECOLLATURA (CZ) € 150.000,00 CLETO (CS) € 150.000,00 SERRASTRETTA (CZ) € 150.000,00 GIZZERIA (CZ) € 150.000,00 TAVERNA (CZ) € 150.000,00 SERSALE (CZ) € 150.000,00 PATERNO CALABRO (CS) € 150.000,00 SAN PIETRO APOSTOLO (CZ) € 149.213,01 MIGLIERINA (CZ) € 150.000,00 MOTTA SANTA LUCIA (CZ) € 150.000,00 PANETTIERI (CS) € 150.000,00 CONFLENTI (CZ) € 150.000,00 CARLOPOLI (CZ) € 150.000,00 SCIGLIANO (CS) € 150.000,00 ROGLIANO (CS) € 148.217,60 SANTO STEFANO DI ROGLIANO (CS) € 149.823,51 MANGONE (CS) € 149.979,00 LAMEZIA TERME (CZ) € 195.463,56 CICALA (CZ) € 150.000,00 COLOSIMI (CS) € 149.833,06 MALITO (CS) € 148.136,02 GRIMALDI (CS) € 136.650,00 SOVERIA MANNELLI (CZ) € 149.987,30 MARZI (CS) € 148.553,76 TIRIOLO (CZ) € 149.999,86 MARCELLINARA (CZ) € 149.400,00 SERRA D’AIELLO (CS) € 150.000,00 SAN MANGO D’AQUINO (CZ) € 150.000,00 ALTILIA (CS) € 150.000,00 BIANCHI (CS) € 147.684,32

Il decreto dirgenziale n° 14646 del 15 ottobre 2025 è prelevabile qui.