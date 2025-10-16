Arrivato il via libera definitivo ai finanziamenti destinati alle aree rurali della Calabria: quasi 37 milioni di euro ripartiti a 246 Comuni.
Le risorse economiche in campo saranno destinate alla realizzazione di infrastrutture rurali nell’ambito della nuova programmazione del Piano Strategico della PAC 2023-2027 della Regione Calabria.
I fondi serviranno a finanziare interventi di viabilità rurale, la realizzazione e ammodernamento di acquedotti rurali, e progetti di valorizzazione turistica e sociale delle comunità locali. L’obiettivo del finanziamento è quello di migliorare la qualità della vita e favorire lo sviluppo socio-economico delle aree interne calabresi.
Con il decreto n° 14646 del 15 ottobre 2025 del Registro generale dei Decreti dirigenziali, è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di sostegno relative all’Avviso pubblico “Programma Strategico della PAC 2023-2027 – Complemento Strategico Regionale della Calabria – DGR n. 738 del 28.12.2022 – Intervento SRD07 – Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali”.
Tutti i Comuni beneficiari ammessi potranno passare ora alla fase operativa dei progetti. Un ulteriore passo avanti per la modernizzazione delle infrastrutture rurali e per la crescita sostenibile del territorio.
L’area del Savuto-Reventino annovera numerosi Comuni beneficiari, che potranno avviare interventi strategici per il miglioramento della viabilità, la gestione delle risorse idriche e la valorizzazione del patrimonio rurale, ci si augura con ricadute positive sul turismo e sull’economia locale.
Di seguito l’elenco dei Comuni dell’area Savuto-Reventino, in ordine di graduatoria, ammessi a finanziamento:
|COMUNE FINANZIATO
|IMPORTO
|SORBO SAN BASILE (CZ)
|€ 150.000,00
|DECOLLATURA (CZ)
|€ 150.000,00
|CLETO (CS)
|€ 150.000,00
|SERRASTRETTA (CZ)
|€ 150.000,00
|GIZZERIA (CZ)
|€ 150.000,00
|TAVERNA (CZ)
|€ 150.000,00
|SERSALE (CZ)
|€ 150.000,00
|PATERNO CALABRO (CS)
|€ 150.000,00
|SAN PIETRO APOSTOLO (CZ)
|€ 149.213,01
|MIGLIERINA (CZ)
|€ 150.000,00
|MOTTA SANTA LUCIA (CZ)
|€ 150.000,00
|PANETTIERI (CS)
|€ 150.000,00
|CONFLENTI (CZ)
|€ 150.000,00
|CARLOPOLI (CZ)
|€ 150.000,00
|SCIGLIANO (CS)
|€ 150.000,00
|ROGLIANO (CS)
|€ 148.217,60
|SANTO STEFANO DI ROGLIANO (CS)
|€ 149.823,51
|MANGONE (CS)
|€ 149.979,00
|LAMEZIA TERME (CZ)
|€ 195.463,56
|CICALA (CZ)
|€ 150.000,00
|COLOSIMI (CS)
|€ 149.833,06
|MALITO (CS)
|€ 148.136,02
|GRIMALDI (CS)
|€ 136.650,00
|SOVERIA MANNELLI (CZ)
|€ 149.987,30
|MARZI (CS)
|€ 148.553,76
|TIRIOLO (CZ)
|€ 149.999,86
|MARCELLINARA (CZ)
|€ 149.400,00
|SERRA D’AIELLO (CS)
|€ 150.000,00
|SAN MANGO D’AQUINO (CZ)
|€ 150.000,00
|ALTILIA (CS)
|€ 150.000,00
|BIANCHI (CS)
|€ 147.684,32
Il decreto dirgenziale n° 14646 del 15 ottobre 2025 è prelevabile qui.