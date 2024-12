Come ogni anno ritorna puntuale l’appello dell’Associazione L’Albero della Vite di Lamezia Terme, presieduta da Saveria Sesto, che ricorda di non buttare i tappi di sughero delle bottiglie di vino e spumante che verranno consumate nelle feste di Natale e Capodanno. L’invito è a non sprecare i tappi del prezioso materiale che i cittadini potranno conservare decidendo di portarli nei punti raccolta di quanti aderiscono Lamezia Terme ed in Calabria all’iniziativa di raccolta del Progetto ETICO.

Dalle scuole alle associazioni, a privati cittadini hanno derito in tanti, come: il Liceo scientifico G. Galilei, il Liceo Classico Fiorentino, LameziaZerorifiuti, Libreria Ubik di Francesca Molinaro, Vineria 0.75, Poliambulatorio Lametino, Rosalbin’s bar, Atef di Molinaro Tiziana, Panificio Angotti, Trattoria del pesce di Liliana Benincasa, Factory, Pizzeria Bellavita, Bar Cardamone di Soveria Mannelli, La rosa nel bicchiere, Ass. Primaopoi di Soveria Simeri, Parrocchia di S. Francesco a Sambiase, il pub St. Francis di Maida.

E la ristorazione che raccoglie grandi quantitativi di tappi come Cala del porto e Bar Yogurteria di Vibo marina, Ristorante il Galileo di Falerna, Ristorante D’Agostino di Pizzo, L’Aragosta di Nocera, Ristorante Conte Melissa, La Kerkira di Bagnara, Cantina dell’orologio di Polistena, Slow Food Soverato, Anteas- Cisl di Crotone ed Ecolandia e Ristorante Dast di Reggio Calabria.

Ma che fine fanno questi tappi? Non finiscono, anzi riciclati e rigenerati, si trasformano in nuovi utensili e nuovi materiali per la casa, per l’arredamento, l’aeronautica e la bioedilizia. Per l’appunto i tappi raccolti e selezionati a Lamezia Terme vengono spediti per il riciclo in Veneto ad Amorim Cork Italia, leader nella produzione dei tappi di sughero e promotore del progetto ETICO.

Grazie al progetto ETICO, che investe in solidarietà in tutta Italia, ogni anno riusciamo a spedire all’incirca 3 quintali di tappi attraverso la raccolta, tutta affidata al puro volontariato ed effettuare una donazione al Reparto di Radioterapia dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Le ultime donazioni sono state un televisore per la sala d’attesa e un piccolo frigorifero per il personale medico, consegnati al primario dottoressa Elvira Mazzei .

L’invito è a raccogliere e non sprecare questa preziosa risorsa che non può finire la sua vita nella spazzatura e nell’ immondizia ma può rigenerarsi nella bioedilizia.