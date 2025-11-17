Riparte dai ruderi di Africo Antico, domenica 16 novembre, la rassegna itinerante Calabria a Piedi giunta quest’anno alla sua terza edizione. 100 luoghi da incontrare a passo lento dall’Aspromonte al Pollino, per conoscere la Calabria più autentica accompagnati da Guide Ambientali Escursionistiche, provenienti dalle diverse montagne dell’appennino Calabrese e associate ad AIGAE e LAGAP.

Un racconto a più voci, attraverso il format ideato e coordinato da Angelo Gigliotti, Guida Ambientale Escursionistica (GAE), nei luoghi selezionati con cura dalle Guide che collaborano all’iniziativa. Eventi che ci faranno compagnia per tutta la stagione autunnale e invernale, un weekend sì e uno no, fino al 22 marzo del 2026 per un totale di 10 tappe. Si farà visita a luoghi iconici che come pochi riescono a raccontare la ricchezza di biodiversità, geodiversità e varietà culturale della regione. Attraverso i Parchi, le Riserve Naturali, i siti della Rete Natura 2000, alberi monumentali, geositi, ruderi e paesi che resistono e tanto altro.

Un programma ricco che potrete trovare, con aggiornamenti e racconti dei luoghi, sulla pagina @calabriaapiedi, un luogo virtuale, che vuole dare voce alla Calabria dei cammini e delle montagne e mettere in connessione chi lavora per raccontare le terre alte ogni giorno e chi ha curiosità di conoscerle non solo attraverso un reel, ma camminando insieme un passo dopo l’altro.

PROGRAMMA COMPLETO

– Domenica 16 Novembre – Escursione tra i ruderi di Africo Antico, nel Parco Nazionale d’Aspromonte, con Stefania Pratico GAE

– Domenica 30 Novembre – Escursione alla Pietra dell’Altare nel Parco Nazionale della Sila con Maria Sprovieri GAE e Forest Addict

– Domenica 14 dicembre – Il monte Consolino, il borgo di Stilo e la Cattolica – Con Giorgio Pascolo GAE e Guida delle Serre e l’Ass. Trekking Stilaro

– Domenica 28 Dicembre – La Pietra del Brigante Momo – Con Nicola Romeo Arena GAE e Guida del Serre

– Domenica 11 dicembre – Tra il Lago Ampollino e il Monte Zingomarro – Parco Nazionale della Sila – Con Giovanni Vizza GAE e Guida Parco della Sila e l’Ass. il Barattolo

– Domenica 25 Gennaio – Escursione a Castello Brancato – Monti dell’Orsomarso – Parco Nazionale del Pollino – Con Andrea Vacchiano GAE e Guida del Parco del Pollino

– Domenica 8 Febbraio – Escursione al Monte Tre Pizzi nel Parco Nazionale dell’Aspromonte con le guide dell’Ass. Boschetto Fiorito

– Domenica 22 Febbraio – Escursione a Cozzo Cervello, Catena Costiera, tra il Sentiero Italia e il Cammino di San Francesco con Ivan Arella GAE e Escursioni Calabria

– Domenica 8 Marzo – Tra i Calanchi di Cutro con Luigi Candelise di Espriandanti Silani e l’Ass. I Calanchi del Marchesato

– Domenica 22 Marzo – Escursione al Monte Sellaro, Pollino Orientale, Parco Nazionale del Pollino con le guide di OltreTimpe Outdoor Experience

Per maggiori dettagli sul programma e le modalità di partecipazione:

Email: calabriaapiedi@gmail.com,

Istagram: @calabriaapiedi

Facebook: Calabria a Piedi

Telefono: il 3933389598