Torna a Catanzaro CarpeWine in the City, l’appuntamento che unisce vino, cultura e socialità in un’unica grande festa. Dopo il successo della tappa di maggio scorso, ospitata nella splendida cornice di Villa Margherita e capace di richiamare un pubblico numeroso e appassionato, il format torna in città con un nuovo evento previsto per sabato 29 novembre.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Catanzaro, porterà nel cuore del centro storico un percorso diffuso dedicato alla scoperta delle eccellenze enologiche calabresi, con degustazioni, musica e momenti di approfondimento.

Si parte nel pomeriggio, alle 16:00, con una presentazione di auto e test drive. Alle 18:30 si entra nel vivo: verranno distribuiti i calici per seguire il percorso CarpeWine e iniziare un tour tra quattro location simboliche della città — la Galleria San Giovanni, il Chiostro San Giovanni, il Chiostro del Comune a Palazzo De Nobili e il Teatro Politeama.

La serata prosegue alle 20:00 con una Masterclass dal titolo “L’identità nel calice”, un vero e proprio viaggio nelle produzioni vitivinicole delle cinque province calabresi, pensato per chi desidera approfondire conoscenze e curiosità sul mondo del vino regionale.

Gran finale alle 23:00, ancora una volta al Chiostro San Giovanni, dove musica, DJ set, luci e convivialità faranno da cornice all’ultima parte della serata, per un momento di festa sotto le stelle all’insegna del gusto e della leggerezza.

CarpeWine in the City si conferma così un’occasione speciale per valorizzare il patrimonio culturale ed enogastronomico del territorio, creando connessioni tra luoghi, persone e sapori. Un invito a vivere il centro storico con uno sguardo nuovo, accompagnati da calici e buona compagnia.

Per info e prenotazioni:

Cell.: 327 196 5443 – 329 851 2424