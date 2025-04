Con un avviso pubblico da parte di Ferrovie della Calabria viene riaperta la tratta ferroviaria Catanzaro Città – Madonna di Porto (nel comune di Gimigliano). Cercheremo – come redazione del sito ilReventino.it – di essere presenti per effettuare il viaggio su uno dei treni in servizio per fare un resoconto della giornata.

