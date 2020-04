Regione Calabria modifica avviso indennità sostegno destinatari percorsi di politica attiva

Catanzaro – E’ stato modificato l’avviso pubblico riguardante l’indennità di sostegno una tantum per l’emergenza Covid-19 a favore di soggetti coinvolti nei percorsi di politica attiva regionale ed appartenenti a nuclei familiari in difficoltà.

Come precisato nell’istanza da presentare alla Regione Calabria, l’erogazione della “Indennità di Sostegno una tantum per l’emergenza Covid-19” prevedono un intervento economico di importo pari a € 500,00 quale forma di aiuto finalizzato al rimborso di spese sostenute o da sostenere (nel periodo emergenziale) per un importo totale di almeno € 500,00, impiegate per l’accesso a beni di prima necessità che sono meglio specificati e indicati nell’istanza da compilare ed inoltrare da parte dei soggetti interessati .

Il Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” comunica che al fine di garantire una più efficace attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 43/2020 è stato approvato con decreto dirigenziale n. 4434 del 18 aprile 2020, modificato con decreto dirigenziale n. 4488 del 20 aprile 2020, “l’Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per l’erogazione di una ‘Indennità di Sostegno una tantum per l’emergenza Covid-19’ a favore di soggetti coinvolti nei percorsi di politica attiva regionale ed appartenenti a nuclei familiari in difficoltà“.

Clicca QUI per leggere l’avviso della Regione Calabria che contiene:

– Decreto n . 4488 del 20.04.2020

– Avviso Pubblico Manifestazione di interesse

– Allegato A- Istanza integrazione

I destinatari individuati all’art. 3 dell’avviso possono presentare istanza secondo le modalità descritte all’art. 5 entro il mercoledì 29 aprile 2020.

Si evidenzia che sono considerate valide tutte le istanze pervenute prima della pubblicazione sul sito del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” dell’Avviso Pubblico modificato, fatta salva la facoltà di ripresentarle in coerenza con i contenuti formali e sostanziali dello stesso. Di seguito quanto riporta il frontespizio dell’istanza preparata dalla Regione Calabria.

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione di

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

rivolto ai destinatari delle Politiche attive regionali realizzate in forza delle intese raggiunte

con gli Uffici Giudiziari regionali, il Segretariato Regionale MIBACT, l’Ufficio Scolastico

Regionale MIUR, di cui ai decreti dirigenziali, rispettivamente, n. 2285/2016, n. 6160/2016

s.m.i., n. 8859/2016 s.m.i., nonché di tirocini di inclusione sociale per disoccupati ex

percettori di mobilità in deroga di cui al D.D. n. 12824/2019, per l’erogazione di una “Indennità

di Sostegno una tantum per l’emergenza Covid-19” a favore di soggetti coinvolti nei citati

percorsi di politica attiva ed appartenenti a nuclei familiari in difficoltà.