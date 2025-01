La Pro Loco di Serrastretta ha svolto nel corso dell’anno 2024 una serie di attività che hanno avuto come obiettivo di mettere in atto azioni a favore del territorio. Grazie all’impegno costante dei suoi volontari, ogni iniziativa intrapresa ha avuto un unico grande obiettivo: promuovere e ampliare lo spirito di comunità, rendendo ogni serrastrettese parte attiva della comunità stessa. Tra le iniziative più significative realizzate nel corso dello scorso anno, spicca senza dubbio il progetto dedicato alla “fotografia storica dei cittadini di Serrastretta”.

Lo scorso giugno, la Pro Loco ha promosso un’iniziativa unica e dall’alto valore simbolico: la realizzazione di una fotografia che ha coinvolto tutti i residenti del paese. In un’atmosfera di grande partecipazione, i cittadini si sono radunati nella piazza principale per mettersi in posa ed eseguire uno scatto destinato a entrare nella storia del piccolo paese montano. Un fotogramma capace di andare oltre la semplice immagine che ne è risultata, in grado di raccontare una storia condivisa e di rappresentare il legame tra un territorio e la sua comunità.

Anche l’estate serrastrettese ha risentito del grande dinamismo della Pro Loco. “Serrastreet Food Music and Game” questo il titolo scelto per la manifestazione clou dell’estate. Un connubio tra sapori, tradizioni e musica capace di trasformare il borgo montano in una piccola capitale del gusto. L’abbinamento dei piatti tipici della cucina serrastrettese per l’occasione rivisitati in chiave street food, hanno spinto i residenti e non solo a radunarsi nelle strade del paese per gustare vecchi e nuovi sapori accompagnati da musica dal vivo e altri momenti di intrattenimento per grandi e piccini. Questo intreccio è stato un modo per celebrare l’antica cucina tradizionale, dimostrandone la straordinaria capacità di evolversi e adattarsi alla contemporaneità senza mai compromettere la sua genuina autenticità.

Si conclude l’annualità con “Aria di Natale”, che tra le varie proposte della Pro Loco di Serrastretta è di sicuro la più partecipata e coinvolgente. L’obiettivo prefissato è far sì che i cittadini di Serrastretta passino un po’ di tempo insieme, collaborando a un’iniziativa condivisa da tutta la comunità. Gli abitanti dei diversi rioni del paese hanno realizzato, in occasione delle festività natalizie, suggestivi simboli del Natale. Grazie all’ingegno, alla creatività e allo spirito di partecipazione, sono state create meravigliose opere natalizie, illuminate e accessibili al pubblico fino alla simbolica data del 6 gennaio. Emozionante è stato il momento dell’accensione simultanea delle luci; la Pro Loco ha diffuso un messaggio acustico dal luogo più rappresentativo del paese, il campanile della chiesa matrice, e in quell’istante tutti gli alberi si sono illuminati contemporaneamente per la prima volta, sotto lo sguardo soddisfatto degli stessi abitanti che li avevano realizzati.

La Pro Loco ha inoltre promosso l’evento trasformandolo in una vera e propria manifestazione che, oltre a celebrare la gioia del Natale e delle sue festività, ha valorizzato il territorio, le sue arti, tradizioni, musica ed eccellenze eno-gastronomiche. Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione ha ottenuto quest’anno il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Serrastretta e del Gal Dei Due Mari, che attraverso uno speciale fondo (PSR Calabria 2014/2022 – Misura 19.3 Progetto “Santi, briganti, e…” – CUP: J48H220008500) ha contribuito a sostenerne le spese. La sera del 29 dicembre, nel pieno delle festività, si è toccato il culmine dell’evento. Le ripide e strette vie del paese si sono animate con le rimbombanti sonorità e le divertenti movenze dei Giganti di Taurianova, capaci di suscitare meraviglia e gioia tra i residenti che ne hanno seguito il passaggio. Le rigide temperature invernali sono state mitigate dai piatti della tradizione, preparati dall’efficiente ed ormai collaudata macchina organizzativa della Pro Loco. Utilizzando prodotti locali e il talento dei propri concittadini, la Pro Loco ha saputo offrire il meglio della tradizione culinaria ed eno-gastronomica del territorio.

Sulla scia del successo del 2024, la Pro Loco di Serrastretta si prepara ad affrontare il 2025 con lo stesso entusiasmo e una rinnovata determinazione. L’obiettivo principale resta quello di creare momenti di aggregazione e partecipazione, rafforzando lo spirito di comunità e promuovendo le bellezze e le tradizioni del territorio. Il 2024 ha dimostrato che grazie alla collaborazione e al radicamento di un forte senso di comunità tra i cittadini, è possibile raggiungere traguardi importanti ma soprattutto, ha evidenziato come sia possibile contrastare la drammatica situazione di marginalizzazione, che colpisce in particolare le aree più interne.