A un anno dalla vittoria elettorale, l’Amministrazione comunale di Marcellinara, guidata dal Sindaco Vittorio Scerbo, presenta il bilancio di questi “primi” dodici mesi di attività. Un anno di lavoro intenso, fatto di progetti, cantieri, innovazione e – soprattutto – risultati concreti.

Tra i più significativi, spicca il nuovo finanziamento PNRR da 255mila euro per la realizzazione della mensa scolastica, che arricchirà l’offerta educativa e i servizi per le famiglie. Parallelamente, sono in corso i cantieri per il Centro Polifunzionale e per l’Asilo Nido, strutture fondamentali per il rilancio della socialità e dell’inclusione.

«Siamo orgogliosi del lavoro svolto in questo primo anno di amministrazione – ha dichiarato il Sindaco Vittorio Scerbo – Abbiamo posto basi solide per il futuro, ottenuto risultati importanti e dimostrato che anche un piccolo Comune può essere modello di innovazione e buona amministrazione. Il risanamento dell’ente, i progetti finanziati, i riconoscimenti ottenuti, le opere in corso e la battaglia vinta per una maggiore partecipazione amministrativa non sono solo traguardi, ma stimoli a fare ancora di più. Continueremo a lavorare con determinazione, trasparenza e spirito di servizio per costruire un futuro migliore per tutta la comunità di Marcellinara».

Grande attenzione è stata posta alla difesa del suolo e alla gestione delle acque meteoriche, con la presentazione di progetti strategici per la tutela del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico. Straordinario il risultato finanziario raggiunto con l’approvazione del Rendiconto per l’esercizio 2024: una tappa decisiva verso il completo risanamento dell’ente, previsto entro un anno, dopo anni di criticità economico-finanziarie. Un altro punto di rilievo è rappresentato dall’avvio dei lavori per il rifacimento della rete idrica, con un attento monitoraggio dell’approvvigionamento idrico per contenere disagi e affrontare con maggiore efficacia i periodi di siccità estiva.

Il Comune di Marcellinara si è distinto a livello nazionale anche nel campo ambientale, grazie a progetti di sensibilizzazione e raccolta RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici) che hanno ottenuto riconoscimenti nazionali, a conferma di un impegno concreto e costante per l’ambiente. Numerosi anche i risultati ottenuti in ambito culturale: progetti dedicati alla promozione della lettura e al potenziamento della biblioteca comunale hanno ottenuto grandi riconoscimenti, rafforzando la dimensione culturale della comunità.

Dal punto di vista amministrativo, sono stati chiusi due concorsi – uno per l’assunzione di un istruttore tecnico e uno per la progressione interna – rafforzando la struttura comunale e la sua operatività. Dopo lo sciame sismico che ha interessato l’area, è stato ottenuto un finanziamento per la digitalizzazione del Piano di Protezione Civile, con l’obiettivo di aumentare la prevenzione, la sensibilizzazione e la sicurezza dei cittadini attraverso strumenti innovativi. A breve sarà presentata anche la soluzione per l’Oasi Parco Rifugio per cani randagi.

Infine, Marcellinara ha fatto scuola a livello nazionale: la scelta del Sindaco di nominare quattro assessori è stata confermata dal TAR Calabria, aprendo una strada nuova per il rafforzamento della rappresentanza e dell’efficacia amministrativa nei piccoli comuni. Un’azione che ha anticipato il dibattito politico nazionale sul superamento della legge “Del Rio” e la proposta di riforma per aumentare il numero di assessori nei comuni sotto i 10.000 abitanti.