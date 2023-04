Platania – A rappresentare l’eccellenza calabrese e del territorio Lametino e del Reventino c’è stata anche la giovanissima Cantina Petrania, che ha sede a Platania, alla 55° edizione di Vinitaly, il più importante salone dedicato al vino e ai distillati.

Al terzo anno di presenza sul mercato italiano, lo Zabiq, il vino di punta dell’azienda, ha finalmente salutato il debutto in una grande vetrina come quella veronese. L’evento ha confermato come questo vino di uva zibibbo al 100%, l’unico in Calabria ad essere affinato in barriques di rovere ( da qui l’origine del nome, zabib + barrique), risulti, proprio per questo, particolarmente apprezzato sia dai palati più esigenti che dai semplici amanti del buon bere. Infatti, ogni calice racchiude il profumo della terra calabra con aromi di agrumi, frutti maturi e salvia, ogni sorso sprigiona la sapidità del mare e le note tostate e vanigliate del legno della barrique.

Nel padiglione della Regione Calabria, di forte impatto visivo e allestito con particolare cura, al desk di Cantina Petrania molteplici sono stati i visitatori. Di particolare importanza il saluto del presidente della Regione Calabria, Occhiuto, che si è complimentato con i soci della Cantina per la scommessa imprenditoriale portata a compimento nel 2020, proprio in piena pandemia. Al plauso del presidente si è unito quello dell’assessore all’Agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione Gallo che si è detto molto contento dell’alto livello qualitativo di questa nuova realtà enologica. Oltre allo Zabiq, Cantina Petrania ha offerto in degustazione un’altra etichetta, Rosso Malumane, e ha presentato il nuovo vino di punta Ômina, un 100% Magliocco che sarà disponibile da maggio nelle principali enoteche italiane. Frutto di una attentissima vinificazione, tutta rigorosamente artigianale, le tre etichette si sono anche distinte per il forte impatto visivo che ha richiamato l’attenzione di importanti buyers esteri. Non resta che fare un brindisi al successo di questo orgoglio del Lametino e del Reventino. In alto i calici, prosit!