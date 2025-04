Catanzaro – Eventi inaugurali “Programma sperimentale sharing mobility – D.M. 417/2022”. Sono previste delle iniciative per l’inaugurazione del servizio di bike sharing nelle città di Castrovillari, Catanzaro e Palmi.

In pratica – per come riporta una nota pervenuta in redazione – partono i progetti di bike sharing per le città di Castrovillari, Catanzaro e Palmi, realizzati da Ferrovie della Calabria e Co.me.tra in collaborazione con la VAIMOO (Società parte di Angel Star Holding), grazie al supporto dei partner istituzionali MIT e Regione Calabria, volti a promuovere la sperimentazione e l’integrazione dei servizi di sharing mobility complementari al TPL.

L’iniziativa (l’attivazione è programmata per lunedì 28 aprile 2025) finalizzata all’ampliamento della mobilita sostenibile, rappresenta un tassello essenziale per migliorare la qualità dell’offerta di Trasporto in Calabria.

Il programma della giornata prevede due appuntamenti: alle ore 9:30 si terrà l’inaugurazione della flotta di Castrovillari, presso Piazza della Stazione di Ferrovie della Calabria; alle ore 13:30 avrà luogo l’inaugurazione congiunta delle flotte di Catanzaro e Palmi, presso la Stazione di Catanzaro Città di Ferrovie della Calabria, in via Milano.

Saranno presenti:

l’Assessore Regionale alla Mobilità Sostenibile Gianluca Gallo, l’Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria e Presidente del CdA di CO.ME.TRA. Ernesto Ferraro e il CEO e fondatore di VAIMOO Matteo Pertosa; sono stati invitati a intervenire: Il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto; il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Filippo Mancuso; il Sindaco della Città di Catanzaro Nicola Fiorita; il Sindaco della Città di Castrovillari Domenico Lo Polito; il Sindaco della Città di Palmi Giuseppe Ranuccio.