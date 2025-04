“Con questo riconoscimento, celebriamo non solo le competenze, ma anche il cuore di chi ha fatto della cura una missione, con passione e umanità. Al Dottor Davide Zicchinella, va il nostro più sentito ringraziamento per il contributo straordinario che offre ogni giorno alla società”. Con questa motivazione domani, sabato 26 Aprile, il primo cittadino crichese Davide Zicchinella sarà a San Bonifacio, in provincia di Verona, per ritirare il premio Beatrice.

Da dodici anni l’Associazione Senza Scopo di Lucro “Il Sorriso di Beatrice” organizza una serata evento, all’insegna della musica e della solidarietà dedicato alla memoria di Beatrice Bevilacqua scomparsa nel 2009 a causa di una malattia oncologica. Il premio voluto dal marito della compianta Beatrice, Rino Davoli, da 12 edizioni ospita cantanti di caratura nazionale ed internazionale, che di anno in anno hanno portato il loro contributo per la buona riuscita dell’evento ed offre, inoltre, una vetrina importante a giovani artisti. In dodici anni sono state tante le somme raccolte e devolute in beneficenza per sostenere le cure e la ricerca oncologica. Anche quest’anno il cast è di altissimo livello. Presentatori della serata Luca Abete, volto noto di Striscia la Notizia e Francesca Cheyenne speaker RTL 102.5. Cantanti Ospiti della edizione 2025, Marco Masini, Roby Facchinetti, Bianca Atzei, Danilo Sacco, Briga e Maria Tomba.

Ogni anno, nel corso della serata, sono stati conferiti dei premi a delle personalità ritenute meritevoli per il loro impegno concreto nel sociale. Quest’anno saranno in due a ricevere questo prestigioso riconoscimento, il direttore del Dipartimento Internistico e Cardiologico dell’Ospedale di San Bonifacio dott. Maurizio Anselmi e Davide Zicchinella, medico prestato alla politica, anche ex sidnaco di Sellia ed ex consigliere provinciale. Le motivazioni del premio conferito al primo cittadino crichese, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato) sono legate al suo impegno nel sociale come Medico Pediatra più volte missionario in Africa.

Laureato in Medicina e Chirurgia, Specializzato in Pediatria e perfezionato in Medicina della Adolescenza, Davide Zicchinella ha fatto della cura e dell’impegno civico la sua missione di vita. Si è sempre interessato dei problemi dei bambini e dei ragazzi più deboli ed emarginati, lavorando con bambini e adolescenti sieropositivi perché figli di genitori con HIV che avevano contratto infezione perinatale.

Ha partecipato a diversi incontri nazionali dell’Associazione Archè che si occupa, appunto, del sostegno medico, psicologico e dell’inserimento sociale di ragazzi sieropositivi. Da pediatra ha unito la professione medica all’amministrazione pubblica, portando il suo aiuto anche oltre i confini italiani: dal 2022 è infatti responsabile medico di una missione umanitaria che da 10 anni opera in Burkina Faso, dedicandosi alla cura dei bambini in uno dei paesi più poveri del mondo.

Davide Zicchinella è fatto così: opera attivamente in Calabria, ma spesso guarda anche oltre i confini regionali e nazionali.