Sellia Marina – “Prevenzione e interventi celeri nel momento in cui si presentano criticità sui territori sono gli strumenti più forti che abbiamo a disposizione per scongiurare situazioni che portano a esiti drammatici, come, purtroppo, è successo non molto tempo fa, quando la Calabria è stata colpita da nord a sud da una violenta ondata di maltempo; fenomeni con i quali, purtroppo, dovremmo fare i conti sempre più spesso in futuro, per questa ragione diventa di vitale importanza non farsi mai cogliere di sorpresa e rivolgere la massima attenzione a ciò che accade intorno a noi”. È quanto dichiara in una nota Giuseppe Gallella, assessore di Fratelli d’Italia del Comune di Sellia Marina, a seguito dell’intervento “tempestivo e risolutivo” sugli argini del torrente Uria, dopo l’esondazione avvenuta nei giorni scorsi, che ha “messo in sicurezza, riportando il corso d’acqua nel suo alveo naturale, evitando così potenziali pericoli ai cittadini che vivono in quelle zone”.

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Gallella, quindi, ringrazia “in maniera sentita il dipartimento Ambiente della Cittadella, in particolar modo l’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro, per la sua consueta sensibilità e per l’impegno che dedica quotidianamente ai territori, frutto dell’approccio pragmatico che lo contraddistingue e che lo porta ad affrontare con rapidità ogni situazione che si presenta”.

Ma non è tutto. Gallella plaude anche “all’ottimo lavoro degli operatori e dei tecnici di Calabria Verde, guidati con grande competenza dal direttore generale Giuseppe Oliva, cruciale per il ripristino degli argini e per la pulizia dei tratti critici del torrente Uria. Alla luce di scenari sempre più complessi e imprevedibili – conclude Gallella – ragionare quindi in un’ottica sinergica è l’arma più efficace per raggiungere l’obiettivo che più ci sta a cuore, vale a dire l’incolumità e il miglioramento delle condizioni di vita delle nostre comunità”.