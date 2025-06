Il Console Italiano dello Utah torna a Pedivigliano: “Qui mi sento a casa”. Cittadinanza onoraria e promesse per il futuro

Il Console Italiano dello Utah, Nick Fuoco, nonostante la nomina sia freschissima, non ha resistito al richiamo delle sue radici. Lo aveva promesso due anni fa e lo ha mantenuto: il 26 giugno, ieri sera, è tornato a Pedivigliano, il paese d’origine dei suoi nonni, in occasione dei festeggiamenti di San Pietro, una ricorrenza molto sentita dalla comunità.

Per tutti, semplicemente “Nick”, a Pedivigliano è uno di famiglia. E, nonostante il prestigioso incarico diplomatico, è rimasto l’uomo semplice e sorridente che tanti conoscono da tempo. «Sono vent’anni che torno a Pedivigliano, qui mi sento a casa», ha detto visibilmente emozionato, ricevendo le onorificenze che il Comune e la comunità gli hanno voluto dedicare.

Oltre al nuovo ruolo consolare, Nick Fuoco è un affermato professionista: ricopre il ruolo di Chief Financial Officer (CFO) presso le aziende Groove Technology Solutions ed EpicVue. È inoltre una figura molto attiva nella vita culturale dello Utah, in qualità di Segretario della European Civic League e Direttore della Festa Italiana di Salt Lake City, l’evento che ogni anno celebra e promuove la cultura italiana in quella regione degli Stati Uniti.

Con la recente nomina (come già raccontato in un nostro precedente articolo), Fuoco è ora chiamato a consolidare i rapporti tra Italia e Stati Uniti non solo sul piano istituzionale, ma anche attraverso iniziative culturali, linguistiche ed economiche. Un’opportunità preziosa anche per la valle del Savuto-Reventino, che può e deve saper cogliere questa occasione per rafforzare il proprio legame con la vasta comunità italo-americana.

È su questo tema che si è concentrata la video-intervista realizzata da ilReventino.it. Il Console ha ribadito il suo forte legame affettivo con Pedivigliano e l’intera valle del Savuto-Reventino e ha confermato la volontà di incentivare il turismo delle radici e favorire nuove opportunità di investimento economico. Non solo nel suo ruolo istituzionale, ma anche come esperto nel campo finanziario, Nick intende rafforzare il ponte tra la Calabria e lo Utah, trasformando il legame affettivo in un rapporto stabile, fatto di scambi culturali, collaborazioni imprenditoriali e crescita reciproca.

«Credo fermamente, ha dichiarato, che le comunità di origine italiana all’estero possano diventare un volano non solo per mantenere viva la memoria delle radici, ma anche per creare opportunità economiche concrete, specialmente nei territori come questo, ricchi di storia, tradizioni.

Nick è arrivato a Pedivigliano la sera precedente, accompagnato dalla moglie e dai tre figli, mantenendo la promessa fatta di partecipare ai festeggiamenti di San Pietro. Si fermerà quattro giorni, prima di proseguire per un tour in Italia che lo porterà anche a Roma, sia per impegni istituzionali legati al nuovo incarico, sia per motivi personali.

Durante la cerimonia ufficiale, tenutasi nella sala del Consiglio comunale di Pedivigliano, il Sindaco, l’amministrazione e il Parroco hanno conferito al Console la cittadinanza onoraria e la simbolica Chiave d’Oro, un riconoscimento istituito dalla Parrocchia di San Pietro per onorare chi porta alto il nome del paese nel mondo.

A rendere ancora più ricco il momento, la consegna di un’opera del maestro Nicola Di Domenico, artista locale, che ha realizzato un opera raffigurante il legame indissolubile tra l’uomo e le proprie radici. A questo si è aggiunto un omaggio enogastronomico con una selezione di prodotti tipici offerti da un’azienda del territorio.

Anche ilReventino.it ha voluto contribuire a questa giornata di festa, donando al Console un quadro degli anni ’50, raffigurante uno scorcio di Pedivigliano dell’epoca. La foto dell’epoca, concessa dal collezionista di oggetti antichi di Decollatura, Michele Polisicchio, ha emozionato profondamente Nick Fuoco, che ha voluto ringraziare pubblicamente per il gesto, promettendo che troverà un posto d’onore nellla sua casa nello Utah.

Non è passato inosservato il fatto che il neo Console sia tornato a Pedivigliano appena 41 giorni dopo la sua nomina ufficiale, un segno concreto che, oltre alle parole, ci sono l’impegno e la volontà di mantenere fede alle promesse fatte. E siamo certi che anche gli impegni presi davanti alle telecamere de ilReventino.it non rimarranno senza seguito.

Adesso un ponte ideale collega sempre più forte lo Utah e la Calabria, grazie a Nick Fuoco.

Segue la video-intervista realizzata dal nostro Alessandro Cosentini.

Estratto delle cerimonia di consessione della Cittadinanza onoraria