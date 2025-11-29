Legambiente Calabria annuncia con soddisfazione la costituzione del Circolo Legambiente Riviera dei Gigli, con sede a Botricello (CZ). Il circolo opererà nei comuni della fascia litoranea e montana del territorio, con l’obiettivo di promuovere iniziative di tutela ambientale, valorizzazione del paesaggio e partecipazione civica.

Durante l’assemblea costitutiva sono stati eletti gli organismi direttivi. Il circolo sarà guidato dal Presidente Avv. Pietro Funaro, affiancato dal Vicepresidente Arch. Domenico Grillo. Contestualmente è stato eletto anche il Consiglio Direttivo, composto da nove membri: Cirella Vitaliano Luca, Funaro Alessandra, Funaro Pietro, Funaro Giuseppe, Grillo Domenico, Masciari Pietro, Riillo Antonio, Scarpino Giovanni, Zungrone Pietro.

Il Circolo Legambiente Riviera dei Gigli opererà per la tutela dell’ambiente, la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale ed attività turistiche, promuovendo l’uso sostenibile delle risorse e la protezione degli animali. Svilupperà attività culturali, educative e sociali rivolte alla comunità, con particolare attenzione ai giovani e alla lotta alla dispersione scolastica.

Si occuperà inoltre di inclusione sociale, agricoltura sostenibile, promozione della legalità e dei diritti, protezione civile e progetti di riqualificazione del territorio e dei beni pubblici, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla partecipazione attiva dei cittadini.

Legambiente Calabria esprime piena soddisfazione per la nascita di questo nuovo circolo, che va a rafforzare la presenza dell’associazione nella regione e rappresenta un importante punto di riferimento per cittadini e amministrazioni locali impegnati nella salvaguardia dell’ambiente e nella promozione di buone pratiche ecologiche.