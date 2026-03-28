di Davide De Grazia –

Buongiorno gentili lettori, nella serata di ieri un nucleo di instabilità, assolutamente non previsto da nessun modello di previsione, ha interessato il nostro territorio regalando nevicate con leggere imbiancate oltre gli 800M. La meteorologia è una scienza che negli ultimi decenni è andata perfezionandosi sempre di più, ma tra le scienze fisiche è certamente quella con aspirazioni predittive più difficili, in particolare per due fattori: l’arco temporale di previsione più si fa ampio, più è difficile da prevedere. Secondo fattor: più si scende nel piccolo, quindi in previsioni per fasce ristrette di territorio, più diventa complicato prevedere che tempo esatto farà.

Detto questo focalizziamoci sulla situazione del tempo. Sulla Calabria è ancora presente una residua circolazione depressionaria, con minimo di pressione centrato sul mar Egeo. Il tempo quindi si mantiene a tratti instabile a causa di correnti con lieve curvatura ciclonica a componente settentrionale che impediscono una risalita delle temperature a valori consoni per il periodo.

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In tale quadro anche il distretto del Reventino è interessato da nuvolosità variabile, temperature fredde e qualche rischio di residue precipitazioni. Infatti, nella seconda parte di oggi, sabato 28 marzo sono attese nuove possibili e residue precipitazioni, con comparsa non da escludere, specie oltre i 900M di qualche fiocco di neve. Il tempo poi nella serata andrà migliorando, ma farà ancora molto freddo, come è successo nella notte passata. A proposito vi fornisco qualche dato delle minime registrate al primo mattino:

Bianchi -2,6°C

Decollatura (San Bernardo) -1,9°C

Soveria Mannelli (San Tommaso) 0,0°C

Passiamo ora alle previsioni per domani, Domenica 29 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Nelle ore centrali e pomeridiane addensamenti nuvolosi, con rischio basso di precipitazioni. Temperature che saranno ancora sotto le medie del periodo ma in crescita, soprattutto nei valori massimi. Venti deboli.

Per i giorni successivi ne riparleremo ma è in vista una nuova depressione mediterranea sui bacini meridionali italiani che si formerà in risposta a un a nuova discesa fredda dal Nord Europa.

Buona giornata a tutti.