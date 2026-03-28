Bruxelles ha ospitato la delegazione dell’ANDE – Associazione Nazionale Donne Elettrici – guidata dalla presidente nazionale Marisa Fagà, in occasione dell’avvio delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della fondazione dell’ANDE.

Alla missione – come riporta una nota pervenuta in redazione – hanno preso parte rappresentanti di numerose sedi locali, tra cui Catanzaro e Cosenza, con la presenza delle consigliere nazionali Rosanna Labonia e Carmen Audino, della presidente ANDE Catanzaro Roberta Porcelli e della presidente ANDE Cosenza Giovanna Bergantin, confermando la partecipazione attiva della Calabria alle iniziative per l’importante ricorrenza.

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In apertura della visita, la delegazione è stata ricevuta dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che ha valorizzato il ruolo dell’ANDE nella promozione delle pari opportunità e della partecipazione civile e politica delle cittadine italiane. Nel corso del colloquio, la presidente Fagà ha richiamato l’attenzione sulla nuova Strategia europea per la parità di genere 2026-2030, definendola “un’occasione da cogliere per dare piena attuazione alla Piattaforma di Pechino, ad oggi purtroppo ancora incompiuta”. Ha inoltre ribadito che il Parlamento europeo “ha nell’ANDE un alleato solido e pronto a offrire il proprio contributo”.

La presidente Fagà è poi intervenuta al convegno “L’Europa nel nuovo ordine mondiale”, ospitato dal Parlamento europeo, con la partecipazione della vicepresidente dell’Eurocamera Antonella Sberna e degli europarlamentari Chiara Gemma (FdI), Giusi Princi (FI), Denis Nesci (FdI) e Nicola Zingaretti (PD).

Il dibattito ha evidenziato il ruolo dell’Unione europea nel ripristino di un ordine internazionale fondato sul diritto, sullo Stato di diritto e su relazioni pacifiche basate su diplomazia e cooperazione.

È stato inoltre sottolineato il contributo “efficace e silenzioso” della società civile femminile europea, di cui l’ANDE è stata riconosciuta come autorevole rappresentante.

La missione si è conclusa con l’incontro con il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario per la Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto, che ha espresso apprezzamento per l’instancabile lavoro svolto dall’ANDE nei suoi ottant’anni di attività, “al servizio di un modello di partecipazione civile improntato a convinto europeismo federale e ai valori della cittadinanza europea e della democrazia liberale”.

Fitto ha inoltre illustrato i progressi compiuti a livello europeo e nazionale in materia di pari opportunità, incoraggiando l’Associazione a proseguire nel perseguimento di obiettivi coerenti con l’agenda delle Istituzioni europee.

A conclusione dell’incontro, la presidente Fagà ha consegnato al vicepresidente Fitto l’Appello ANDE “Non c’è Europa senza pace – Per un’Unione europea per la pace, i diritti ed un futuro digitale equo”, documento che sintetizza la visione dell’Associazione per un’Europa più politica e più federale.