Marcellinara, istmo dello Stivale, avvia un’iniziativa all’avanguardia per promuovere il turismo esperienziale in Calabria attraverso e-bike, auto a noleggio e la scoperta dei prodotti artigianali locali.

www.noleggio.giuincalabria.com

E’ questa la nuova piattaforma turistica che punta a valorizzare la Calabria, terra di straordinaria bellezza naturale e tradizioni millenarie. La nuova missione di Giù in Calabria di Saverio Gariano e GPM Gomme di Gianpiero Morello, una nuova attività nata con l’obiettivo di offrire un’esperienza turistica autentica e sostenibile.

Il progetto parte dall’Istmo di Marcellinara, il punto più stretto d’Italia, dove soli 30 km separano il Mar Ionio dal Mar Tirreno, un luogo magico in cui è possibile ammirare sia l’alba che il tramonto. Da qui prende vita un servizio integrato di noleggio e-bike e auto, accompagnato dalla promozione di itinerari personalizzati che attraversano le meraviglie naturali e culturali del territorio calabrese.

Ma l’esperienza non si ferma al viaggio: ogni prenotazione include in omaggio per ogni nuovo turista in Calabria la “Valigetta del Calabrese“, un cofanetto di prodotti enogastronomici tipici, realizzati da produttori locali secondo antiche ricette e lavorazioni artigianali. Un gesto simbolico e concreto di accoglienza, che racconta l’anima più vera della Calabria: calore, ospitalità e identità.

L’idea imprenditoriale vuole rispondere anche a un’esigenza pratica: la difficoltà di raggiungere molti luoghi della regione a causa delle carenze del trasporto pubblico. Attraverso una piattaforma digitale, sarà possibile prenotare il mezzo di trasporto più adatto, scegliere tra diversi percorsi consigliati e ricevere assistenza personalizzata. Il servizio include, inoltre, navetta gratuita da/per l’aeroporto di Lamezia Terme e dalla stazione ferroviaria.

“Vogliamo offrire – dichiara Saverio Gariano – un nuovo modo di fare turismo in Calabria, attento ai bisogni delle persone. Vogliamo che il turista arrivi nella nostra Terra e si senta subito accolto, accompagnato ed informato di tutte le nostre straordinarie bellezze da visitare. Ecco perché sono enormemente felice di annunciare, insieme a Sharon Morello e a GPM Gomme di Gianpiero Morello, il lancio di questo nuovo servizio. Un progetto che dà nuova linfa alla nostra visione, iniziata nel 2022 con l’obiettivo di 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐮𝐨𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐥𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐞𝐧𝐨𝐠𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐚 del nostro amato territorio e delle sue migliori aziende produttrici. In soli 3 anni siamo arrivati sulle tavole d’Italia ed Europa, grazie al nostro 𝐞-𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐞 e alla presenza su 𝐀𝐦𝐚𝐳𝐨𝐧.

Ora, con l’arrivo dei nuovi mezzi aziendali, vogliamo portare avanti il nostro impegno nel far scoprire la Calabria anche 𝐬𝐮 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐞 𝐬𝐮 𝐝𝐮𝐞 𝐫𝐮𝐨𝐭𝐞.

Perché sì, “Tutto ciò che puoi immaginare è reale”.