Nel borgo di Mangone, in provincia di Cosenza, c’è emozione e fermento per accogliere la quarta tappa della Run4Hope 2022, si tratta in pratica di una gara podistica a staffetta con la particolarità di unire l’attività sportiva con iniziative solidali. Per quanto riguarda la tappa di Mangone verrà coordinata dall’A.S.D. Sport 360° del presidente Carmelo Servidio.

Giunta alla seconda edizione, la corsa della solidarietà coniuga sport e salute per raccogliere fondi in favore di AIL (Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma). Un viaggio che accomunerà tutte le regioni d’Italia e che si concluderà, in Calabria, il 29 maggio sul lungomare di Reggio Calabria, dopo aver attraversato la nostra bella regione, con partenza da Morano Calabro, sabato 21 maggio.

«La tappa che riguarda la ASD SPORT 360° giorno 24 maggio 2022 partirà alle ore 17:30 dalla Chiesa della Madonna dell’Arco di Mangone per arrivare – entro le 19:30 – presso la sede della associazione sita in Piano Lago – Mangone alla via ex ss 19 c/o l’Hotel Bruni» ha dichiarato il presidente Servidio.

Un modo, la Run4Hope per aiutare la ricerca ma anche per far conoscere le bellezze della nostra terra, come appunto la Chiesa della Madonna dell’Arco, il cui primo impianto risale al ‘600. «Sono onorato di partecipare a questo evento al quale – mi auguro – saranno presenti molte persone» ha aggiunto Servidio.

L’Associazione Sport 360° non è nuova ad iniziative di questo tipo, infatti, negli anni, ha «appoggiato ogni forma e/o progetto di solidarietà; in particolare, nel caso specifico, è felice ed orgogliosa di aiutare l’AIL a promuovere la ricerca scientifica – ha aggiunto il presidente della Sport 360° – per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. Con la speranza di ottenere ampia partecipazione, si ringrazia l’AIL per aver organizzato questo bellissimo evento».