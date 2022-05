Il Comune di Bianchi sarà presente alla XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, 19-23 maggio 2022, grazie all’opportunità offerta dalla Regione Calabria.

È “Cuori selvaggi” il titolo della 34a edizione del Salone internazionale del Libro di Torino, che si terrà negli spazi espositivi del Lingotto cui la Regione Calabria parteciperà con un proprio stand istituzionale, all’interno del quale gli editori e autori calabresi potranno esporre, vendere e presentare i propri libri di più recente edizione.

La Regione Calabria, provvederà all’allestimento di uno stand che ospiterà un’area bookshop, denominata “Libreria calabrese”, dove esporre le opere di autori ed editori che narrano la Calabria, ed una sala meeting dedicata agli eventi. Suggestiva la scelta estetica del manifesto dell’illustratore Emiliano Ponzi che accompagna lo sguardo dei lettori verso l’orizzonte. Una prerogativa dei più giovani, quella di lanciare il cuore oltre l’ostacolo, di proiettarsi verso l’altrove. I due ragazzi corrono liberi verso l’orizzonte, la città appena sveglia, o appena addormentata, aspetta solo loro. E’ opinione comune che l’edizione di quest’anno si propone come manifesto di pace, come modello di concordia e di dialogo in un luogo dove da 34 anni si rinnova il patto tra gli uomini di rispettarsi attraverso la Cultura e la lettura che unisce e non divide.

All’interno dello stand calabrese troveranno posto tre opere librarie inviate dal Comune di Bianchi. L’invito dalla Regione Calabria a partecipare all’evento, da subito ha suscitato interesse e disponibilità nella persona del sindaco Pasquale Taverna e del vicesindaco Rino Pascuzzo delegato alla Cultura, entrambi impegnati da sempre alla promozione culturale e soprattutto alla lettura, avendo realizzato una biblioteca comunale ricca di circa 10mila volumi. Saranno esposti alcuni libri dedicati alla storia del Comune di Bianchi, di seguito i titoli dei volumi presenti a Torino.

BIANCHI – Raccolta di saggi nel Bicentenario dell’autonomia amministrativa, 1820-2020;

A cura del Prof. Mario Gallo – Tip. Cardamone Stampa;

BIANCHI – Argomentazioni storiche

Autore Prof . Mario Gallo – Tip. Cardamone Stampa;

LUIGI E ELVIO LUIGI ACCATTATIS – Illustri intellettuali e operatori di cultura.

A cura di Michele Chiodo– Edizioni Orizzonti Meridionali;

PATRIOTI, LIBERALI E RIBELLI IN CALABRIA – Ferdinando Bianchi, Luigi Accattatis, Pietro Bianco e il contributo del Mezzogiorno al Risorgimento nazionale (1799-1860).

Autore Michele chiodo – Calabria Letteraria Editrice

Una grande opportunità per il Comune di Bianchi che da sempre ha sostenuto che la nostra Regione, la Calabria, possa trarre dalla Cultura una grande motivazione per il proprio riscatto.

Tra gli altri sarà esposto anche il libro (di seguito in foto la copertina) di Michele Chiodo “Patrioti liberali e ribelli in Calabria”. Ferdinando Bianchi, Luigi Accattatis, Pietro Bianco e il contributo del Mezzogiorno al Risorgimento nazionale (1799-1860). Un’opera editoriale che nasce dall’esigenza di recuperare alla memoria storica l’attività di quei numerosi personaggi che, nati o vissuti a Bianchi e nel suo comprensorio, si sono distinti quali fervidi patrioti nel periodo che ha visto la riunificazione italiana.