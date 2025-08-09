A Grimaldi il conto alla rovescia è già partito: la Grimaldi Enoica Co-Wine Festival sta per accendere i riflettori sul Savuto e trasformarlo, per due giorni, nel cuore pulsante del vino calabrese e italiano. Un debutto che ha già fatto parlare di sé: la serata inaugurale di domenica 10 agosto, con le masterclass guidate dal celebre critico internazionale Luca Gardini e dal sommelier e giornalista Luca Grippo, è andata sold out con giorni di anticipo.

Ma la festa non finisce qui: il giorno successivo, lunedì 11 agosto, arriva la Wine Pop Night, la vera anima del festival. Numeri da record: 60 cantine calabresi, 40 da tutta Italia, 6 aree food, bolla bar, Distilla Point, 4 seminari, 4 talk, 4 band e una pista disco con in console Luigi D’Alife. Un concentrato di gusto, musica e incontri, dove il vino diventa il filo conduttore di storie, territori e nuove amicizie.

Oltre alle degustazioni, i talk porteranno sul palco voci autorevoli del settore vinicolo calabrese e nazionale, giornalisti, comunicatori e professionisti, per raccontare – e raccontarsi – attraverso esperienze e prospettive.

L’evento, promosso da Calabria Straordinaria, Regione Calabria, Arsac e dall’associazione Grimaldi in Rosso, con il patrocinio del Comune di Grimaldi, della Provincia di Cosenza e della rete Città del Vino, promette anche sorprese e momenti innovativi. Tra questi, l’esperienza immersiva di Wine Tour VR, che porterà i visitatori a viaggiare tra vigne e cantine grazie a video a 360° e storytelling sensoriale.

Grimaldi e il Savuto sono pronti a raccontarsi con calici alzati e musica nell’aria: il Co-Wine Festival è pronto a lasciare il segno.