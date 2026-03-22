L’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Costanzo” di Decollatura ha ricevuto un riconoscimento importante in ambito provinciale. Il 20 marzo scorso, infatti, presso l’Auditorium dell’Università Magna Graecia di Catanzaro è stata consegnata alla scuola la pergamena di STEM Ambassador dal Magnifico Rettore Giovanni Cuda.

Questo prestigioso premio consegnato al Costanzo è inserito nel contesto dell’UniStem Day e rappresenta uno dei principali progetti europei dedicati all’incontro tra ricerca e new generations.

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Una delegazione di ragazzi della V F, guidati dalla professoressa Maria Orsola Chiodo e dalla dirigente scolastica, Maria Francesca Amendola era presente a Catanzaro, dove la scuola ha anche ricevuto un altro premio per aver superato il test di verifica.

Il titolo di “Ambassador” testimonia la missione condivisa tra scuola e università che diventa uno straordinario binomio educativo e formativo e una grande opportunità formativa tesa ad ispirare i futuri innovatori in grado, così, di confrontarsi direttamente con il mondo accademico.

“Le discipline STEM – ha commentato la dirigente Amendola – sono un valore importante, consolidato, che il nostro Istituto offre ai propri studenti e sul quale gli stessi possono costruire il loro futuro. Il traguardo raggiunto è solo uno stimolo a fare sempre meglio e far sì che la scuola si apra alla collaborazione con il mondo accademico che generi crescita culturale e connessioni con le sfide che il mondo contemporaneo ci lancia quotidianamente”.

In questo progetto, gli alunni sono stati parte integrante di un movimento globale che ha coinvolto allo stesso tempo, 93 università e istituti di ricerca dislocati in 12 Paesi, mettendo insieme circa 30.000 studenti.