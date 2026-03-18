Con legge n. 222 del 23 novembre 2012 è stata istituita la “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera” da celebrarsi ogni 17 marzo, che ricorda la data della proclamazione del Regno d’Italia del 1861 in Torino, giusto 165 anni fa. Forse il Legislatore ha dimenticato di inserire il nome Italia, che, come presenza e valore, è di molto precedente alla stessa Unità nazionale, alla Costituzione, all’Inno e alla Bandiera. Di sicuro è che l’associazione culturale informale, dall’aprile 1982, appena si è formata in Badolato (CZ), ha cominciato ad inviare inviti e promemoria ai vari Presidenti della Repubblica, dei Consigli dei Ministri e delle altre Istituzioni (comprese Senato e Camera dei Deputati), affinché venisse celebrato il nome “Italia” specialmente nelle scuole … quel nome cioè che, nato in Calabria 3500 anni fa circa, ha unito, nel corso dei millenni, le aspirazioni delle Genti d’Italia e che, a Corfinio d’Abruzzo (durante la guerra sociale del 91-88 a. C.) è stato lavato con il sangue ed inciso nelle monete. E poi gli stessi imperatori romani Ottaviano Augusto (63 a. C. – 14 d. C.) e quindi Diocleziano (+ 316) lo hanno esteso fino alle Alpi e alle isole maggiori di Sicilia, Sardegna e Corsica.

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Domenico Lanciano, fondatore di Calabria Prima Italia nel 1982, non vedendosi accolti i ripetuti appelli, effettuati anche attraverso tutti i multimedia possibili in questi lunghi decenni, ha deciso allora di fare da sé e dal 21 giugno 2023 (ogni solstizio d’estate) festeggia con un pubblico evento la “Festa del Nome Italia”. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato pomeriggio 20 giugno 2026 a Tiriolo, il paese dei due mari, al centro dell’Istmo di Catanzaro, tra Squillace e Lamezia Terme. Infatti, con la collaborazione del Comune di Tiriolo (sindaco Domenico Stefano Greco), della Pro Loco (presidente Valentina Paone) e di altre associazioni (come Calabriando asd), verrà realizzata la quarta edizione della Festa del Nome Italia, cui si accompagna sempre il Premio Calabria Prima Italia per quelle persone o associazioni che in vari modi si distinguono nello studio e nella diffusione della Storia della Prima Italia, ovvero quel periodo che va da 16 generazioni prima della guerra di Troia (16° secolo a.C.) fino alla conquista della Magna Grecia da parte dei Romani, tra terzo e secondo secolo avanti Cristo.