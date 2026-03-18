La Riserva naturale regionale Valli Cupe non è da oggi raggiungibile.

L’ ostacolo è scaturito dalle copiose piogge che hanno determinato un considerevole movimento franoso sulla strada comunale nelle adiacenze del fosso Scarano.

Una ferita nella terra che continua ad aprirsi e determinare smottamenti. Non ci sono più le condizioni di sicurezza e con ordinanza sindacale, firmata dal primo cittadino Carmine Capellupo, è stata chiusa al traffico la via di comunicazione che porta al canyon e alla sua suggestiva area. Valli Cupe non è un sito marginale nella vita sociale ed economica del paese presilano, ma il primo attrattore turistico nella Città di Sersale su cui ha scommesso anche la Regione Calabria con apposita legge. È frequentato in qualsiasi mese dell’anno.

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Dopo la conta dei danni, bisogna ripristinare la viabilità per rendere fruibile un’ area verde vocata turisticamente e unica non solo in Calabria, ma in Europa.