È ormai alle porte un nuovo anno ricco di competizioni e sano sport. Ieri sera, nel centro sportivo “Sporting Club Lamezia” (affiliato ASC), si è svolto il raduno di inizio anno per il nuovo settore arbitrale ASC. Presentata, dunque, la nuova stagione ed il nuovo direttivo che si appresteranno ad affrontare una nuova annata ricca di emozioni. Il responsabile arbitri ASC Calabria, Patrizio Gemello, ha ringraziato per quanto di bello è stato fatto nella scorsa annata. Insieme all’addetto stampa del settore, Antonello Di Cello, hanno dato il benvenuto ai nuovi arbitri che hanno accettato di intraprendere questo bellissimo e nuovo percorso nel mondo dell’arbitraggio.

Numerosi sono stati i programmi presentati che l’ASC sezione di Lamezia Terme è intenzionata a proporre per la prossima stagione. Nel mese di settembre sarà, altresì, organizzato un corso d’aggiornamento per i già ed i nuovi arbitri per prepararsi al meglio alla nuova stagione. La serata si è conclusa con un buffett per tutti i presenti ed un brindisi a quello che sarà, ai successi ed all’ASC, una realtà sempre in crescita ma con professionalità e competenza.