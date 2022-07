Per la Comunità Progetto Sud di Don Giacomo Panizza la legalità non è solo riflessione, ma anche azione.

Un modo di operare che ha fatto proseliti anche in Toscana dove la comunità Progetto Sud di Lamezia Terme ha conquistato la seconda edizione dell’ambito premio nazionale “Uniti per la legalità”.

La manifestazione è stata organizzata dall’associazione italiana giovani commercialisti a Monteroni D’Arbia, sulle colline senesi.

L’encomio è andato alla comunità Progetto Sud perché, si è detto nelle motivazioni, ” e’ un esempio virtuoso di cambiamento dal basso con la partecipazione della società civile”.

C’era in provincia di Siena Don Giacomo Panizza che ha parlato di Progetto Sud come “realtà lavorativa, sociale, culturale e politica in cui fare abitare legalita’ e giustizia”.

La Calabria con Progetto Sud non è la stessa cosa della Calabria senza Progetto Sud.

Enzo Bubbo