Un gol di Julien Piller permette alla Garibaldina di superare all’ultimo ostacolo tutte le difficoltà incontrate durante il campionato, disputato in stagione e appena felicemente concluso, di Prima categoria calabrese (girone B).

La vittoria nei play-out contro il San Mauro Marchesato consente ai giallorossi soveritani di mantenere la categoria e magari provare il prossimo anno a soffrire un po’ di meno.

Il gol che si è poi rivelato decisivo è arrivato quasi subito su una bella azione personale del talentuoso francesino che ha dribblato un paio di difensori e ha poi concluso a rete superando il portiere avversario.

I padroni di casa hanno poi controllato abbastanza agevolmente i tentativi del San Mauro, per la verità basati solo su lanci lunghi nel tentativo di creare qualche mischione pericoloso.

La Garibaldina, invece, ha sfiorato almeno in tre occasioni il gol del raddoppio: sempre con Piller nel primo tempo, che ha colpito il palo con un gran tiro dalla distanza, con Dennis Chiodo nella riprese, con un tiro che ha colpito il palo interno e poi l’altro palo non varcando incredibilmente la linea di porta, e infine con Etan, l’altro “straniero” anche lui francese della squadra, che ha segnato con un bel diagonale, ma l’arbitro ha annullato per un fuorigioco che, se c’era, era millimetrico.

La stagione è stata davvero problematica, rimessa in qualche modo in piedi con il ritorno sulla panchina di mister Gianluca Perrone, che ha avuto il coraggio di provare a salvare la squadra, e anche del portiere Christian Maruca che ha contribuito a dare sicurezza a tutto il reparto difensivo, e naturalmente con l’apporto di tutto il gruppo dei calciatori storici che non si sono mai risparmiati nonostante le difficoltà.

Si può dire che la permanenza in categoria sia stata decisamente meritata! E, a giudicare dalle presenze e dall’entusiasmo che ha scatenato sugli spalti, attesa e sperata come non mai. Ora è il momento della festa, poi arriverà il tempo delle riflessioni per capire quale potrà essere il destino di questa storica compagine dilettantistica che dal 1959… e anche prima ha calcato, sempre con orgoglio e dignità, i campi da gioco di mezza Calabria.

Raffaele Cardamone