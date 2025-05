La sua casa è incastonata in uno dei pittoreschi vicoli del centro storico di Adami, la frazione più piccola di Decollatura. E’ qui che vive la giovane scrittrice, Lucia Bonacci, autrice del libro di poesie “Gerda 122”, edito da ilfilorosso, con la sua bella famiglia formata dal marito Angelo e i loro due piccoli, Francesco ed Elia.

Ci ha accolto nella sua dimora con il suo bel sorriso e con la gentilezza che la contraddistingue. E’ una persona molto riservata e si emoziona un po’ davanti alla telecamera, ma quando parla del suo mondo e della sua passione per la letteratura, i suoi occhi si illuminano e le parole fluiscono con forza e leggiadria come solo chi vuole raccontare qualcosa in cui crede e che gli esce dal profondo dell’anima può fare. Del resto non potrebbe essere altrimenti visto che, proprio nei pressi della sua abitazione, nacque il poeta Michele Pane, uno dei principali esponenti della lirica calabrese, sicuramente fonte ispiratrice di Lucia.

La nostra videointervista è iniziata così, seduti nel salotto di Lucia tra quadri, foto degli affetti più cari e gli immancabili disegni pieni d’amore dei suoi bellissimi bambini. Il resto non ve lo riveliamo, ma ve lo lasciamo gustare nel video contenuto in questo breve articolo.