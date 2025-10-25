Il successo di Didacta Italia– appuntamento più importante sulla formazione e l’innovazione del mondo della scuola – è stato riconfermato anche per l’edizione Trentino 2025. I padiglioni del quartiere fieristico di Riva del Garda, hanno ospitano la tre giorni (22-23-24 ottobre 2025), facendo registrare una notevole partecipazione di operatori del settore scuola provenienti da tutta Italia.

In evidenza stand ed offerte di nuovissime soluzioni tecnologiche sia per la didattica inclusiva, sia relativamente alle specifiche discipline, con particolare valorizzazione delle aree scientifiche e di sperimentazione.

Presenti, inoltre, numerosi stand di editoria e di materiale illustrativo ad uso delle scuole di base e dell’infanzia. Come ormai di consueto, anche le aziende che producono logistica ed arredi per la didattica, hanno avuto ruolo determinante per la buona riuscita dell’evento, proponendo moduli e sintesi innovative per un adattamenti funzionali alle esigenze della didattica, in ambienti più attrattivi e rispondenti alle sigenze delle singole realtà scolastiche.

Per la Calabria è stata presente, in qualità di fornitore di logistica, la Sirianni Arredi per la scuola di Soveria Mannelli, che si è distinta per le proposte di qualità in termini di progetto e di ricarcateza dei materiali che ha offerto ai numerosi avventori.

Riguardo le scuole, tra i visitatori anche il Centro Provinciale Istruzione per Adulti (CPIA) di Catanzaro, in rappresentanza della Rete Calabria del Centro regionale di ricerca, sperimentazione e sviluppo (per il settore dell’Educazione degli degli Adulti), di cui ne è sede istituzionale.