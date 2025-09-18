L’estate volge al termine e ritorna prepotente lo sport a tutti i livelli. Anche le bocce rifanno capolino e, in particolare, dalle parti del Savuto e del Reventino, si riaccende la passione per i gialloblu della Shard Lab Adami-Colosimi, che, attraverso la passione per questo sport, tutt’altro che da vecchi, hanno unito e stanno unendo due paesi del comprensorio, se pur di province differenti.

Nello specifico, domenica prossima, 21 settembre, sul campo neutro del Bocciodromo Comunale di Filadelfia (VV), si disputeranno i playoff per accedere alla fase finale della IV Coppa Calabria di Bocce settore volo (campionato a squadre).

La compagine “Adami-Colosimi” sfiderà, dunque, la “Polisportiva La Folgore” di Acconia di Curinga. La gara inizierà alle 9 del mattino con la classica formula delle competizioni a squadre.