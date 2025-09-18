Le operazioni si sono svolte con attenzione e scrupolo riguardanti la compilazione dell’elenco delle personalità cui sarà conferito il prestigioso Riconoscimento “Luce del Sud” – che non vuole essere una mera premiazione ma invece costituire un atto di gratitudine collettiva – promosso dalle testate giornalistiche ilReventino e L’Eco della Valle.

La cerimonia di conferimento si terrà il 31 ottobre, ore 17:00 a Marzi, n provincia di Cosenza, presso il Casale della Cinematografia.

Con il contributo di un qualificato Comitato Tecnico Scientifico, composto da figure autorevoli della cultura, della scuola, del giornalismo, dell’imprenditoria, delle professioni e dell’associazionismo, è stata portata a termine la prima fase di selezione, che ha individuato i nomi dei destinatari.

Il Comitato Tecnico Scientifico annovera tra i suoi componenti:

Mariella Chiappetta, dirigente scolastica, scrittrice; Ida Paola Cerenzia, funzionaria Ministero Finanze, esperta economia e contabilità; Eugenio Maria Gallo, emerito professore materie letterarie, poeta e scrittore; Ambrogio Mario vicepresidente della camera di commercio di Cosenza; Ferdinando Perri, giornalista e scrittore; Sarino Branda, già direttore Ass.industr. Cosenza, Carmelo Altomare, imprenditore, già funzionario bancario; Saverio Marrello, medico Azienda Ospedaliera, pediatra; Roberto Castagna, sindacalista, scrittore; Carlo Misasi, Avvocato e cultore del paesaggio storico in ambito rurale; Giuseppe (Pino) Pizzuti, professore emerito Liceo Scientifico, scrittore; Antonio Pettinato, emerito dirigente scolastico, scrittore; Michele Turco, ingegnere, libero professionista; Vincenzo Arnone, imprenditore, settore torrefazione; Antonello Grosso La Valle commercialista, presidente provinciale UNPLI. SANTINO Pascuzzi – direttote responsabile del sito ILREVENTINO e FRANCESCO Garofalo – direttore responsbile del sito L’Eco della Valle”.

Ufficio di Segreteria e componenti il Comitato Tecnico Scientifico: Roberta Sicolo, docente; Rosy Bernaudo, imprenditrice; Gabriella Gallo, esperta Marketing.

La seconda fase prevede ora la comunicazione ufficiale agli interessati, che saranno insigniti del Riconoscimento, istituito con l’obiettivo di valorizzare l’impegno sociale, culturale ed etico di donne e uomini che, con il loro esempio, hanno dato e continuano a dare lustro alla Calabria e ai suoi territori. Il Galà di conferimento del Riconoscimento è già stato programmato: si terrà sabato 31 ottobre 2025, alle ore 17:00, a Marzi, in provincia di Cosenza, presso il Casale della Cinematografia.

“Luce del Sud” – sostengono gli organizzatori- non vuole essere una mera premiazione, ma sopratutto un atto di gratitudine collettiva, un riconoscimento che mette al centro i valori immateriali – come la dedizione, l’altruismo e la forza delle idee – che rendono una comunità viva e solidale.

Con il patrocinio della Provincia di Cosenza, dello stesso Comune di Marzi e il sostegno delle comunità locali, l’evento si preannuncia come un momento di grande partecipazione e condivisione, destinato a diventare un appuntamento di riferimento per l’intero territorio e la Calabria intera.