“In meno di un mese, nel clou dell’estate, abbiamo varato un’accademia, l’Accademia delle Lettere, delle Arti e delle Scienze. Tre raduni, tre sold out; oltre settanta iscritti, tutti attivi, distribuiti in gruppi di lavoro tematici; qualificatissime firme al Comitato d’onore, come quella dell’ex Direttore della sede di Rai Calabria, Demetrio Crucitti, del giornalista parlamentare Ferdinando Perri (già titolare di rubriche di Rai Parlamento”); dello scrittore Vincenzo Napolillo, della poetessa Angela Gatto, del cantautore Sandro Sottile; il partenariato gratuito con il Comune di Grimaldi con altri in arrivo: sono solo alcuni risultati raggiunti in quattro-cinque settimane con ottimi echi di stampa. A nome del gruppo promotore, che si avvale del coordinamento del presidente, la professoressa Roberta Sicolo, e dell’assessore comunale di Grimaldi, Rosa Rocchetto, non possono che esprimere massima soddisfazione”. Il giornalista e scrittore Luigi Michele Perri illustra al nostro giornale lo sviluppo della iniziativa, nata da una serie di interviste realizzate nell’ambito della rubrica “Radio Gamma: la voce di un’epoca”, in onda sulla visual Radio Hit on air, un programma che può vantare una media di ascolti superiori alle 200 mila persone in quattro settimane, secondo i dati forniti da Facebook e Meta.

“L’Accademia – rimarca Perri – è collegata con Radio Gamma e Radio Hit on air, con altre testate giornalistiche come Savutoweb e ecodellavalle.it. Da evidenziare la partnership promossa con ilReventivo.it, giornale online di indubbio prestigio, mentre altre collaborazioni stanno maturando, per abbracciare un vasto bacino di base che va dal Savuto, al Reventino, alle Serre Cosentine, alla Presila Casalina. E’ attivo anche qualche collegamento con case editrici rinomate, che non mancheranno di affiancare la nostra azione di promozione e di valorizzazione. Tra gli altri, riserva grande attenzione alle nostre iniziative l’editore Franco Alimena”. Non solo. Perri fa sapere che la presidente Sicolo con i suoi collaboratori (Eugenio Maria Gallo, Francesco Garofalo, Miriam Coccari, Pina Oliveti, Silvia Giuliani, Carmelina Oliveti, Danilo Aloe) hanno avviato contatti con librerie di Cosenza e Piano Lago per la organizzazione di cicli culturali con conferenze e presentazioni di libri, tutte iniziative destinate ad avere una ricaduta immediata sul piano della diffusione e divulgazione delle opere degli accademici della Mediterraneo. “Si tratta di un’offerta di valorizzazione – annota Perri – che non ha pari o che, comunque, è ben rara, se non in Italia, almeno nel Mezzogiorno. Per l’adesione all’accademia non ci sono quote da pagare. E’ tutto volontaristico. Non ci sono da nessuna parte inserti pubblicitari. Non c’è alcun retropensiero. Se non quella della divulgazione culturale. Il motore è dato dalla nostra passione e dalla consapevolezza che bisogna far qualcosa per risvegliare dal letargo le nostre comunità e il mondo delle nuove generazioni. L’appello è rivolto anche a chi ci sta leggendo in questo momento”.