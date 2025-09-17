In occasione della X edizione dello Sciabaca Festival in programma da domani, giovedì 18 settembre, a domenica 21 e poi il 27 settembre, Soveria Mannelli sarà assoluta protagonista della cultura, con una serie di appuntamenti di altissimo valore, con ospiti di livello assoluto.

Il Reventino.it seguirà in diretta sui suoi canali social, due talk in particolare. Quello di domani pomeriggio, a partire dalle 17:30, dal titolo: “Una nuova vita ad alta quota (1/2) Segnali, trend e il blend Reventino”, con Francesco Esposito, Stefano Ravelli, Tullio Rispoli, Rosaria Succurro, Aristide Vercillo, Fabio Zimbo, coordinato da Giuseppe Smorto e quello di sabato 20 alle 15 – già da noi preannunciato in un’intervista esclusiva al responsabile della comunicazione esterna di Rubbettino Editore, Antonio Cavallaro – “Libri, biblioteche e politiche per la lettura”.

In quest’ultima circostanza protagonisti saranno i due candidati alla presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico, che dialogheranno con il giornalista Francesco Verderami. Incontro a cura di AIE – Associazione Italiana Editori.

