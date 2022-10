La comunità di Foresta, frazione di Petilia Policastro, in provincia di Crotone, si appresta a celebrare i festeggiamenti in onore del Santo patrono.

Numerosi gli eventi religiosi per celebrare la Madonna dell’Arca.

“Dopo la pausa obbligata dall’emergenza sanitaria con grande gioia e rinnovato entusiasmo Vi annunciamo la ripartenza dei festeggiamenti in onore di MARIA SS. MADRE DELL’ARCA.

Invitiamo tutti vicini e lontani a ripartire insieme alla Mamma Celeste per un rinnovato cammino di fede.”

Durante le celebrazioni, che avranno inizio venerdì 14 ottobre 2022, saranno presenti anche i rev. di Mons. Arnaldo Mauro , Mons. Giuseppe Marra, Don Ercole Bonofiglio e Don David Fiore.

Il gruppo parrochiale di San Giuseppe in Foresta di Petilia Policastro BERASCIT, promuove da anni attività pastorali e culturali allo scopo di salvaguardare le tradizioni “Nell’augurarvi una buona festa, pubblichiamo il calendario dei festeggiamenti ricreativi in onore della Madonna dell”Arca 2022”.

Ospiti della tradizionale serata “Il Parto delle Nuvole Pesanti” band fondata nel ’90 da Salvatore De Siena, ha finora realizzato 12 album, fondendo stili e linguaggi differenti, dall’etno-rock mediterraneo degli esordi, passando per la canzone d’autore fino alla world music abbracciata nell’ultimo disco “Che aria tira” del 2013. La musica del Parto miscela la tradizione musicale italiana con alti contenuti poetici e influenze world music, dove melodie nuove nascono dall’incontro tra strumenti nuovi e antichi, concedendosi originali sperimentazioni. Energia, poesia, denuncia sociale, innovazione e tradizione, caratterizzano la proposta musicale. Il live è un crocevia di suoni e liriche, ironia e allegria, miscelati a momenti teatrali, circensi e mimici. I live, i viaggi, il pubblico, le feste nelle piazze, sono aria, nutrimento necessario per l’energia delle Nuvole Pesanti, che hanno fatto dei concerti dal vivo uno dei momenti più magici, irrefrenabili ed emozionanti della storia della band.

Il programma delle serate prevede venerdì 21 ottobre l’esibizione della band “I Sound Live” accompagnati, nel pomeriggio, dal cantastorie calabrese Andrea Bressi; Sabato 22 sarà il turno del Parto delle Nuvole Pesanti, che con hit come “U Lupu”, “Raggia” sino ad arrivare ad “Onda Calabria” faranno ballare tutta la piazza. Non mancheranno, nel pomeriggio di sabato, i momenti di intrattenimento per i più piccoli.