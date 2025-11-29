In piazza Papa Giovanni Paolo II a Termoli, in provincia di Campobasso in Molise, si sono svolte – come riporta una nota – delle dimostrazioni pratiche e teoriche del progetto “Guida Sicura”.

L’appuntamento si è tenuto, nella giornata di venerdì 14 novembre 2025, alla presenza degli alunni delle scuole medie e superiori di Termoli e di istruttori qualificati.

Una iniziativa voluta dall’amministrazione comunale per coinvolgere i più giovani sui corretti stili di guida al fine di prevenire incidenti stradali che molte volte sono causati da distrazioni ma anche dall’assunzione di alcol, sostanze stupefacenti e dall’utilizzo di dispositivi elettronici come il telefonino, alla presenza dell’istruttore Kart Giulio Sesa, del presidente dell’associazione “Guida la tua vita” Alberto Scaperrotta e dell’istruttore di Lamezia Terme, Pasqule Vescio.

Durante la mattinata si sono svolte lezioni di educazione stradale, simulazioni di incidenti, corsi di primo intervento e un corso di guida sicura con go-kart.