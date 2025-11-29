Enzo Bubbo è nato e vive a Petronà. Insegna lettere presso l'Istituto comprensivo "Corrado Alvaro" di Petronà, paese di montagna in provincia di Catanzaro. Ha scritto per Il Domani, Calabria Ora, Catanzaro Informa e ora anche per ilReventino.it. Coltiva la passione per la scrittura sin dal 1999 ed ha scritto due libri editi da Offiine editoriali Cleto: Semi di di legalità (2023) e Siamo fatti di parole (2025).