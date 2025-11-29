Salute e cittadini: un binomio da non perdere di vista quando si parla di una malattia subdola come il diabete. Non lo fa la comunità di Sersale che domani, domenica 30 novembre 2025, organizzerà, dalle ore 10, la tradizionale campagna di Natale per parlare delle conseguenze del diabete di tipo 1 e raccogliere fondi per la ricerca di una cura definitiva.
L’iniziativa, già organizzata in 80 piazze d’Italia, è promossa dalla Fondazione italiana diabete, acronimo FID, e si terrà in piazza Casolini a partire dalle ore 10. Possibile saperne di più anche da remoto: www.fondazionediabete.org oppure si può scrivere alla mail delegazione.calabria@fondazionediabete.org .
Sarà anche un’occasione per spiegare che il diabete di tipo 1, spesso confuso con il diabete di tipo 2, è una malattia autoimmune, causata da un cortocircuito del sistema immunitario. Lo slogan è: “ Per un futuro senza diabete di tipo 1: sostieni la ricerca, regala la libertà”. Nata nel 2009, la FID è la prima fondazione in Italia interamente dedicata alla raccolta fondi per la ricerca di una cura definitiva al diabete di tipo 1.