Dalle pagine Social di Omar Falvo, gruppo “Borghi di montagna” e giornalista calabrese, in queste ore, arriva la risposta all’attore americano Stanley Tucci, dopo le sue dichiarazioni sul colosso americano CNN. Il giovane calabrese risponde con la sua contraerea alle affermazioni della Star, in difesa della sua Calabria. Non siamo tutti mafiosi e corrotti, è quanto emerge dal post di Omar Falvo.

Nelle scorse ore, inoltre, il professionista del Savuto ha inviato un comunicato stampa sulla vicenda, che pubblichiamo integralmente.

“Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dovrebbe prendere immediatamente le distanze dalle dichiarazioni del divo americano”

Siamo veramente delusi dalle dichiarazioni, riportate da varie testate italiane, pronunciate dall’attore Stanley Tucci, è quanto dichiara- con una nota-Omar Falvo, portavoce del movimento “Borghi di montagna” e giornalista calabrese. “Terra affascinante, ma povera, con molti mafiosi e corrotti”, con il presente comunicato stampa ricordiamo al divo, che gran parte della nostra Calabria è abitata da persone oneste e da grandi lavoratori.

“La prossima volta ritorni a spese tue per ammirare la vera Calabria”

Le sue affermazioni, enunciate sull’emittente americana, rappresentano l’ennesimo schiaffo nei nostri confronti. Siamo veramente stanchi! Invito, con la presente, il presidente della Regione Roberto Occhiuto, ed i Sindaci dei Paesi coinvolti nella registrazione del suo programma, nel prendere immediatamente una posizione netta su tali affermazioni e di dissociarsi dall’attore americano. La Calabria non ha bisogno di questo tipo di pubblicità: questo il nostro pensiero! Esaltata nel suo programma ed annientata nelle interviste a corredo della messa in onda del prestigioso format CNN. In Calabria, caro Stanley, esistono eroi, giovani che, tra mille difficoltà, tentano di costruire il loro futuro in questa terra straordinaria, troppe volte utilizzata e depredata dalle sue bellezze. Ti aspettiamo nuovamente nella nostra terra, questa volta a tue spese, per scoprire luoghi incontaminati e soprattutto autentici.

Movimento Borghi di Montagna

Omar Falvo