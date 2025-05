– di Gigi De Grazia

Nove giorni di preghiera, pellegrinaggi, iniziati il 4 e fino al 13 maggio, celebrazioni e momenti di riflessione comunitaria che vedranno il centro del Reventino diventare punto di riferimento privilegiato della spiritualità mariana di tutta la Diocesi e non solo.

Il Santuario di Soveria Mannelli, unico in Calabria dedicato alla Vergine di Fatima, è gemellato con il Santuario di Fatima in Portogallo e custodisce una copia autentica della Statua venerata nella cappella delle apparizioni del santuario portoghese che è stata incoronata in Piazza San Pietro da Papa Francesco il 25 aprile 1918. La ricorrenza di quest’anno assume poi un significato del tutto particolare, a motivo del Giubileo della speranza. Per questo motivo, è possibile ricevere presso il Santuario, l’indulgenza plenaria per chi viene in pellegrinaggio. Nel grande Giubileo della Speranza rimane indelebile la testimonianza luminosa di Papa Francesco che ha voluto nel suo pontificato la Vergine Santa come stella, conforto e rifugio del suo lungo e benedetto cammino in mezzo a noi. Nei giorni della novena e della festa della Madonna di Fatima è unanime la preghiera per la Chiesa universale e il collegio cardinalizio che è riunito per l’elezione del successore di San Pietro, il Vescovo di Roma, il Papa. Vari i momenti previsti durante i giorni del novenario, dalla Messa celebrata insieme alla sezione Unitalsi di Lamezia Terme, insieme alla settimana mariana predicata dai padri domenicani di Bari che animeranno un tempo di missione ed evangelizzazione sino al 16 maggio.

Ci saranno ben sette comunità parrocchiali provenienti da altrettante parrocchie della Diocesi che verranno a portare il loro omaggio e i segni della loro devozione a Maria.Particolarmente atteso è il pellegrinaggio Corazzo – Fatima sull’antico sentiero dei monaci, tenendo presenti la profezia di Gioacchino da Fiore e della Madonna di Fatima, che si svolgerà domenica 11 maggio alle ore 7.00 con ritrovo davanti la suggestiva abbazia. Sempre domenica 11 maggio nel pomeriggio, a sette anni, dalla prima volta ci sarà la processione della Madonna di Fatima che dal Santuario raggiungerà il centro della città del Reventino. Concluderà le celebrazioni, il Vescovo della Diocesi, Monsignor Serafino Parisi con la solenne celebrazione di giorno 13 maggio.