Un’importante realtà del meridione, che punta a promuovere un’opera di prevenzione e mira ad insegnare la guida sicura sin da bambini, è l’associazione “Guida la tua Vita” onlus, presieduta da Alberto Scaperrotta che da diversi anni è promotrice del progetto GUIDA SICURA, diretto alla prevenzione di incidenti stradali provocati per effetto dell’assunzione di alcol, sostanze stupefacenti, telefono alla guida e per ultimo, ma non meno rilevante, per problemi strutturali in cui versano le nostre strade.

«Il progetto ha lo scopo di divulgare la responsabilità quando ci si pone alla guida di mezzi di trasporto, poiché la mobilità deve essere intesa quale strumento per migliorare la qualità della vita. Non c’è fine settimana senza che si registri la tragica fine della vita di tante persone, spesso giovanissime, che si mettono alla guida dopo aver assunto alcol o stupefacenti, anche solo per provare l’ebbrezza dello “sballo”.

La prevenzione parte proprio dai più piccoli; proprio per questo, la nostra associazione si avvale di un grande e professionale contributo rappresentato dagli

istruttori Team S.S. Kart Giulio Sesa e Angelo Vincenzo. Giulio Sesa e Angelo Vincenzo praticano il kart da circa 25 anni».

E’ quanto riferisce Giulio, conosciutissimo e stimato nel territorio del Reventino – per ragioni di lavoro svolto in passato e anche perchè sposato a Soveria Mannelli – ha frequentato e frequenta il mondo del karting ed ha partecipato a vari campionati provinciali, regionali ed uno italiano con gare KART KZ. Nel 2024 ha superato 3 test con il talent Ferrari, grazie ai quali si è abilitato come istruttore di kart. Lui è la figura perfetta per insegnare ai giovanissimi le prime, importanti regole di sicurezza stradale.

“Con la collaborazione e la sinergia dell’associazione “Guida la tua Vita” di Alberto Scaperrotta, stiamo portando avanti lezioni teoriche e pratiche sull’educazione stradale in tutta Italia. Il mio più grande desiderio – conclude Giulio – è quello di far conoscere questo progetto anche in Calabria, soprattutto nelle scuole. Lo scopo è quello di inculcare le regole principali allo scopo di prevenire le stragi sulle strade”.

Giulio, ha vissuto il nostro territorio, ha lavorato in questi luoghi e vuole cercare di portare dalla Campania anche in questa realtà l’importante progetto, arrivando ed espandendo l’azione in Calabria e magari in particolare nel Reventino. Nel video (registrato in Campania) Giulio spiega il progetto Guida Sicura.