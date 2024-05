Lamezia Terme, 20 maggio 2024 – Si è riunito il 19 maggio scorso il Gruppo Micologico Naturalistico Lametino per eleggere i nuovi vertici dell’associazione e delineare il programma per il futuro.

Confermato alla presidenza il Presidente uscente Gennaro Di Cello, un segno tangibile del consenso raccolto e dell’apprezzamento per il suo operato, in particolare per la gestione oculata dell’associazione e l’attenzione rivolta al crescente numero di iscritti.

Alla vicepresidenza è stato nominato Domenico Adamo, socio da tempo impegnato che ha già dato un prezioso contributo al superamento di alcune criticità.

Stabilità e continuità per i ruoli di segretario e tesoriere, rispettivamente confermati a Domenico Ielapi e Giuseppe De Fezza, figure chiave per la gestione amministrativa e organizzativa dell’associazione.

Vantaggio prezioso la presenza del Dott. Ernesto Marra come Delegato al Tavolo Tecnico della Regione Calabria della C.M.C. e referente per il Gruppo in seno alla CMC (Comitato Micologico Calabrese).

La presidenza del Comitato Scientifico di Studio è stata affidata al Micologo Vincenzo Curcio, figura di grande esperienza e competenza.

Un programma ricco di iniziative attende i soci: dalla recente conclusione del corso di micologia per l’ottenimento della tessera regionale per la raccolta funghi, con imminente cerimonia di consegna degli attestati, a un nuovo corso in programma per novembre.

Non mancheranno incontri di studio, escursioni guidate, gite culturali e la celebrazione di ricorrenze, occasioni di crescita culturale, socializzazione e scoperta del territorio.

A tutto il nuovo Consiglio Direttivo vanno le più vive congratulazioni da parte di tutta l’associazione, con l’augurio di un proficuo mandato all’insegna dell’impegno, della passione e della condivisione dei valori che da sempre contraddistinguono il Gruppo Micologico Naturalistico Lametino.