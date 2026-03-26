Gli attacchi del centrodestra alla Repubblica italiana e alla sua Costituzione, utilizzando i malesseri nella Giustizia, sono falliti. Grazie a chi ha votato NO.

Abbiamo contribuito a bocciare una Legge imposta dal governo. A colpi di maggioranza, impedendo perfino ai loro parlamentari di discuterne! Pericolosa.

Ci avrebbe fatto trovare in una forma di Stato autoritario, di tipo ungherese-trumpiano, cui la Meloni si ispira.

Grazie anche a chi ha votato SI. I Loro voti danno più risalto alla vittoria dei NO.

È stata rigettata una delle tre riforme eversive, pensate per scardinare gli assetti istituzionali dell’Italia: Autonomia differenziata, (Lega) Separazione delle carriere (FI) Premierato (FdI). Dovremo vigilare.

La Lega vuole istituzionalizzare le diseguaglianze territoriali e sociali, aggirando nel governo i 14 rilievi di illegittimità posti dalla Corte costituzionale. La Separazione è stata bocciata. Il Premierato resta al via.

Invitiamo il governo a dedicarsi alle promesse elettorali di natura socioeconomica, agli sfasci che si stanno aggravando nella Sanità, Scuola, Trasporti, Servizi.

Pensando alle fasce impoverite, a quelle che non si curano, a quelle in disagio psicofisico, in bisogno di assistenza, ai ragazzi che interrompono gli studi, a quelli preparati che emigrano, ai disoccupati, a chi lavora e non torna a casa, a chi lavora e resta povero.

ADVERTISEMENT

Lega SPI CGIL del Reventino (responsabile Angelo Falbo)

Sotto, la tabella riassuntiva dei risultati nei paesi del Reventino in rapporto con la città capoluogo, la Calabria e l’Italia: