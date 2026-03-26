Gli attacchi del centrodestra alla Repubblica italiana e alla sua Costituzione, utilizzando i malesseri nella Giustizia, sono falliti. Grazie a chi ha votato NO.
Abbiamo contribuito a bocciare una Legge imposta dal governo. A colpi di maggioranza, impedendo perfino ai loro parlamentari di discuterne! Pericolosa.
Ci avrebbe fatto trovare in una forma di Stato autoritario, di tipo ungherese-trumpiano, cui la Meloni si ispira.
Grazie anche a chi ha votato SI. I Loro voti danno più risalto alla vittoria dei NO.
È stata rigettata una delle tre riforme eversive, pensate per scardinare gli assetti istituzionali dell’Italia: Autonomia differenziata, (Lega) Separazione delle carriere (FI) Premierato (FdI). Dovremo vigilare.
La Lega vuole istituzionalizzare le diseguaglianze territoriali e sociali, aggirando nel governo i 14 rilievi di illegittimità posti dalla Corte costituzionale. La Separazione è stata bocciata. Il Premierato resta al via.
Invitiamo il governo a dedicarsi alle promesse elettorali di natura socioeconomica, agli sfasci che si stanno aggravando nella Sanità, Scuola, Trasporti, Servizi.
Pensando alle fasce impoverite, a quelle che non si curano, a quelle in disagio psicofisico, in bisogno di assistenza, ai ragazzi che interrompono gli studi, a quelli preparati che emigrano, ai disoccupati, a chi lavora e non torna a casa, a chi lavora e resta povero.
Lega SPI CGIL del Reventino (responsabile Angelo Falbo)
Sotto, la tabella riassuntiva dei risultati nei paesi del Reventino in rapporto con la città capoluogo, la Calabria e l’Italia:
|Luogo
|SI
|Percentuale
|NO
|Percentuale
|Carlopoli
|171
|27,23%
|457
|72,77%
|Cicala
|152
|37,35%
|255
|62,65%
|Decollatura
|374
|28,35%
|945
|71,65%
|San Pietro Apostolo
|179
|29,68%
|424
|70,32%
|Serrastretta
|507
|37,78%
|835
|62,22%
|Soveria Mannelli
|479
|37,28%
|806
|62,72%
|Panettieri
|79
|47,88%
|86
|52,12%
|Catanzaro
|55.892
|40,49%
|82.161
|59,51%
|Calabria
|301.133
|42,74%
|403.513
|57,26%
|Italia
|12.448.255
|46,26%
|14.461.336
|53,74%