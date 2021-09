Groupama Assicurazioni, prima filiale del Gruppo assicurativo francese Groupama, sarà partner, anche quest’anno, della VII edizione del Dive In Festival, l’iniziativa globale lanciata nel 2015, che mira a promuovere le migliori prassi in materia di Diversità e Inclusione, per accelerare il processo di cambiamento nelle aziende del settore assicurativo.

Nell’ambito del Festival, il prossimo 21 settembre, alle ore 14.30, Groupama Assicurazioni sarà protagonista di un importante appuntamento virtuale, dal titolo: Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sul luogo di lavoro.

Attualmente, si stima che in media una percentuale tra il 3 e il 5% delle persone adulte presenti un Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA). In Italia, le persone con DSA sono più di 2 milioni. Ogni anno, circa 12.000 persone con DSA terminano gli studi per inserirsi nel mondo del lavoro. Siamo oggi davanti alla prima generazione di ragazzi con DSA, in uscita dal percorso di studi, completamente consapevole.

Ma all’interno delle aziende, quali misure e attenzioni può garantire un Disability Manager per consentire ad un lavoratore con DSA di essere pienamente inserito e valorizzato nel contesto lavorativo?

A questa domanda cercheranno di dare una risposta i relatori del panel che animerà il webinar, composto da: Carla Bellavia – Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Groupama Assicurazioni; Elisa Croci Marketing and Sales Support Officer di Allianz Global Corporate & Specialty; Daniele Regolo – founder di Jobmetoo e Diversity & Inclusion Ambassador di Seltis Hub; Elio Benvenuti – lavoratore con DSA e membro del comitato DSA e Lavoro di AID (Associazione Italiana Dislessia); Gian Marco Gavardi – Presidente Federazione Disability Management (FE.D.MAN).

La partecipazione di Groupama Assicurazioni al Dive In Festival è un ulteriore tassello dell’ampio percorso intrapreso negli anni dalla Compagnia, da sempre attenta al benessere dei propri dipendenti e in prima linea per rinforzare ulteriormente la cultura aziendale sui temi della Diversity & Inclusion.

Assicurare ai propri dipendenti un ambiente di lavoro inclusivo e riconoscere nella diversità un valore aggiunto: è questa la mission che Groupama persegue da anni, mettendo in campo molteplici iniziative che vanno dal sostegno a Valore D, la prima associazione di imprese in Italia che si impegna per l’equilibrio di genere nelle organizzazioni nel nostro Paese, ai percorsi di formazione sul tema della disabilità in azienda, fino alle numerose iniziative interne di sensibilizzazione sui temi dell’Age Management, dell’integrazione intergenerazionale e del supporto alla genitorialità e ai caregivers.

Carla Bellavia, Direttore Risorse Umane e Organizzazione, Groupama Assicurazioni dichiara: “I temi dell’inclusività, della disabilità e del rispetto della diversità sono al centro delle politiche Groupama Assicurazioni, sia a livello globale sia in Italia. Da sempre operiamo a sostegno di diversità, equità, inclusione con azioni concrete per garantire un ambiente di lavoro più inclusivo per tutti i nostri colleghi, in cui talento e potenziale siano valorizzati al massimo. Crediamo fortemente nel rispetto delle diversità in azienda come leva per il miglioramento personale e professionale”.

Per registrarsi agli eventi del Dive In Festival e partecipare al webinar promosso da Groupama Assicurazioni: https://diveinfestival.videoflex.net/