CONFLENTI/DECOLLATURA – Nel giro elettorale in vista delle elezioni regionali il candidato alla presidenza della Regione Calabria per Democrazia Sovrana e Popolare, Francesco Toscano, farà tappa domenica 14 settembre 2025 in due importanti centri Conflenti e Decollatura dell’entroterra calabrese in particolare nell’area del Reventino, per incontrare i cittadini e presentare il suo programma in vista delle prossime elezioni regionali.

“La Calabria ha un potenziale immenso che deve essere liberato” ha affermato Toscano – invitando tutti a partecipare attivamente alla vita politica per costruire un futuro migliore per la regione – e il giro elettorale ha l’intento di affrontare la campagna elettorale direttamente sul territorio, incontrando le persone e ascoltando le loro voci, per una campagna più vicina alle esigenze reali della gente.

Il tour che partirà a Conflenti, dove Toscano nel pomeriggio, intorno alle 16:00, sarà nei pressi del Santuario della Madonna della Quercia. All’incontro, è invitata la popolazione, sostenitori e curiosi, sarà l’occasione per il candidato di confrontarsi direttamente con le problematiche del territorio e ascoltare le istanze della comunità locale. Toscano ha sottolineato l’importanza di valorizzare le eccellenze del patrimonio culturale e religioso calabrese, come il Santuario stesso, e ribadisce l’impegno a promuovere politiche di sviluppo che frenino lo spopolamento delle aree interne.

La visita proseguirà poi a Decollatura, dove alle 18:00 si terrà un incontro presso Il ristorante “La Baracca”. L’evento tenta di richiamare un pubblico numeroso, desideroso di conoscere le proposte del candidato. Toscano esporrà i punti salienti del suo programma, incentrato su temi cruciali come la sanità, l’occupazione e il rilancio dell’agricoltura e del turismo.